İzmir'de Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 10 Yaralı

İzmir'de Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 10 Yaralı

İZMİR'in Tire ilçesinde, 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tire- Belevi yolunda meydana geldi. Ali Yiğit yönetimindeki 35 TIC 87 plakalı hafif ticari araç ile Feride Özalp'ın kullandığı 35 ADH 861 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AKS arama- kurtarma ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Ağır yaralı Feride Özalp İzmir'e sevk edilirken, eşi Engin Özalp ile İbrahim ve Sezer Kuyudelen ile diğer araçtaki Ali Yiğit, Ümmü Gülsüm Şimşek, Ecrin Belinay, Mediha Yiğit, Hava Yaman ve Ömür Şimşek Tire Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Trafiğe kapanan yol ise hurdaya dönen araçların kaldırılmasıyla jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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İzmir'de Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 10 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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