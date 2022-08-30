İzmir'de Helikopter Kazası; Pilot Ve Yardımcı Pilot Yaralandı

İzmir'de Helikopter Kazası; Pilot Ve Yardımcı Pilot Yaralandı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, kalkışa hazırlanan helikopter, pilotun kontrolünden çıkıp kendi etrafında döndükten sonra sağa doğru yan yattı.

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, kalkışa hazırlanan helikopter, pilotun kontrolünden çıkıp kendi etrafında döndükten sonra sağa doğru yan yattı. Helikopterin yere çarpan pervanesi parçalanırken, yaralanan pilot ve yardımcı pilot hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasının arazisinde meydana geldi. Ambalaj fabrikasına ait helikopter, havalanmaya hazırlanırken, bilinmeyen nedenle pilotun kontrolünden çıktı. Kendi etrafından dönen helikopter yan yattı, pervanesi yere çarptı. Pervane parçalanırken, yaralanan pilot ile yardımcı pilot kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pilotlar ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)

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İzmir'de Helikopter Kazası; Pilot Ve Yardımcı Pilot Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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