İzmir'de Helikopter Kazası; Pilot Ve Yardımcı Pilot Yaralandı (2)- Yeniden

Sayın yazı işleri müdürlerine,

'İzmir'de helikopter kazası; pilot ve yardımcı pilot yaralandı" başlıklı haberimizi, kazaya ilişkin yeni bilgilerle tekrar veriyoruz.

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Davut CAN- Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, havalandıktan bir süre sonra arızalanıp, acil inişe geçen helikopter, kontrolden çıkarak yan yattı. Pervanesi de zemine çarpıp, parçalanan helikopterdeki pilot ile pilot yardımcısı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Helikopterin, Bakioğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu'na ait olduğu belirtildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Ambalaj fabrikasının pistinden kalkış yapan helikopter, havalandıktan kısa süre sonra arızalandı. Bunun üzerine pilot, fabrikanın yakınındaki araziye inmek istedi. Bu sırada kontrolden çıkan helikopter, kendi etrafında dönüp, yan yattı. Helikopterin toprak zemine çarpan pervanesi, parçalanırken, yaralanan pilot ile yardımcı pilot, kendi imkanlarıyla çıktı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pilot ve yardımcısı pilot, sağlık görevlilerince ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan helikopterin, Bakioğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu'na ait olduğu öğrenildi. Helikopterin, Buca ilçesi Kaynaklar semtindeki noktada bulunan Bakioğlu'nu almak için havalandığı ancak arızalanınca pilotun acil iniş yapmak istediği ve bu sırada kazanın yaşandığı belirtildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı