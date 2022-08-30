İzmir'de Helikopter Kazası; Pilot Ve Yardımcı Pilot Yaralandı (3)

İzmir'de Helikopter Kazası; Pilot Ve Yardımcı Pilot Yaralandı (3)

İzmir'in Çiğli ilçesindeki helikopter kazasında yaralanan pilot Mehmet Biçer ile yardımcı pilot Erkan Şenman'ın hastanedeki tedavileri sürüyor.

YUMUŞAK DOKU ZEDELENMELERİ VAR

İzmir'in Çiğli ilçesindeki helikopter kazasında yaralanan pilot Mehmet Biçer ile yardımcı pilot Erkan Şenman'ın hastanedeki tedavileri sürüyor. Ayakta tedavi edilen pilotlarda yumuşak doku zedelenmesi olduğu ve yakın zamanda taburcu edilecekleri öğrenildi.

Öte yandan Mehmet Biçer'in daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü, Erkan Şenman'ın ise Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yıllarca helikopter pilotu olarak görev yaptığı öğrenildi.

Ayrıca Mehmet Biçer, kazayla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek durumda olmadığını belirtip, gerekli görüldüğü takdirde daha sonra açıklamanın yapılabileceğini belirtti. (DHA)

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İzmir'de Helikopter Kazası; Pilot Ve Yardımcı Pilot Yaralandı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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