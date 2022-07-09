İzmir'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

İzmir'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

İZMİR'in Urla ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Balıklıova Mahallesi Karaburun yolunda meydana geldi. İddiaya göre, C.A. yönetimindeki 35 AE 6817 plakalı otomobil Urla yönünden Karaburun istikametine seyir halinde olduğu sırada, hatalı sollama yapan O.A.'nın kullandığı 35 AGU 958 plakalı otomobil ile çarpıştı. İki otomobil de hurda yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda otomobillerden çıkarılan 7 kişiden, C.A.'nın aracında bulunan Emine Akşit'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akşit'in yaşamını yitirdiği araçta bulunan sürücü C.A., B.A. ve A.S.A. ile diğer araçta bulunan sürücü O.A., Z.A. ve R.A. ise yaralı olarak ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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