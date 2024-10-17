İzmir'de, ‘Kırık Saçlı Kadınlar Özgürlüğe Yürüyor’ Eylemleri 3. Gününde Devam Etti

CHP İzmir İl Kadın Kolları’nın, kadın cinayetlerine tepki göstermek başlattığı “Kırık Saçlı Kadınlar Özgürlüğe Yürüyor” eylemlerinin üçüncüsü Menderes’te gerçekleştirildi. CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, “Bu iktidarın karanlık zihniyetine karşı başlatmış olduğumuz bu yürüyüşümüz bugün burada sonlanmıyor. Bu daha başlangıç mücadeleye devam diyoruz” dedi. Eylemin sonunda umudun simgesi olan beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – CHP İzmir İl Kadın Kolları’nın, kadın cinayetlerine tepki göstermek başlattığı “Kırık Saçlı Kadınlar Özgürlüğe Yürüyor” eylemlerinin üçüncüsü Menderes’te gerçekleştirildi. CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, “Bu iktidarın karanlık zihniyetine karşı başlatmış olduğumuz bu yürüyüşümüz bugün burada sonlanmıyor. Bu daha başlangıç mücadeleye devam diyoruz” dedi. Eylemin sonunda umudun simgesi olan beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı.

CHP İzmir İl Kadın Kolları’nın son dönemde artan kadın cinayetlerine karşı başlattığı “Kırık Saçlı Kadınlar Özgürlüğe Yürüyor” eylemleri üçüncü gününde devam etti.

15 Ekim’de Selçuk ilçesinde yapılan yürüyüşle başlayan eylemler bugün de Menderes ilçesinde yapıldı. Eyleme, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Menderes İlçe Başkanı Ersin Gür, Menderes İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurdan Kılıç Güner, Torbalı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurgül Uytun ve il yöneticileri katıldı.

Eylem, yürüyüş öncesi bir önceki gün eylemin gerçekleştirildiği ilçe olan Torbalı’nın İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurgül Uytun’un Menderes İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurdan Kılıç Güner’e bayrak teslimiyle başladı.

Devir teslimin ardından yüzlerce vatandaş; ellerinde ‘karanlığı aydınlatan’ fenerler ve beyaz balonlarla kadınlara, çocuklara ve hayvanlara yönelik şiddete karşı yürüdü. Menderes Belediyesi önünde başlayan yürüyüş, Ay Yıldız Parkı’nda sona erdi.

Kurun: “Kadınlar için bu daha da büyük, daha da derin bir sorun olmaktadır”

Yürüyüşün ardından açıklama yapan CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Kurun, bugünün Dünya Yoksullukla Mücadele Günü olduğunu hatırlattı. Kadınların hayatın her alanında yoksulluk çektiğini belirten Kurun, şunları söyledi:

“İki gün önce Selçuk'ta başladığımız ‘Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor’ yürüyüşümüzün, direnişimizin bugün 3. günü Menderes'teyiz. Bugün 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü. Yoksulluk, sadece ekonomik sorun değil, yoksulluk aynı zamanda kültürel, sosyal, toplumsal ve yaşamsal bir sorundur. Özellikle kadınlar için bu daha da büyük, daha da derin bir sorun olmaktadır. Çünkü kadın istihdam dışı çalıştırılırken, kadınlar aynı statüde bir erkeklerin maaşlarının yarısı kadarıyla çalıştırılırken iki kat daha fazla emek verirken kadınlar için bu yoksulluk daha da derinleşmektedir. Sadece bu kadar değil. Evine ekmek götüremeyen kadının, çocuğunun kahvaltısını koyup yan odaya geçtikten sonra intihar ettiğini de biliyoruz. Çocuğunu doyuramadı için çocuğuyla birlikte intihar eden anneleri aileleri de biliyoruz. Maalesef ki bu yoksulluk sadece ekonomik sorun olmaktan çıkmış, bir yaşam sorunu haline gelmiştir. Özellikle bu karanlık zihniyetli iktidarda, kadına bakış açısıyla birlikte evde oturması gereken sadece kariyer yapması gereken yerin eşi ve çocukları olduğunu söyleyen bir iktidarla, karanlık zihniyetle karşı karşıyayız. Bu iktidarın karanlık zihniyetine karşı başlatmış olduğumuz bu yürüyüşümüz bugün burada sonlanmıyor. Bu daha başlangıç mücadeleye devam diyoruz. Kadınlar, çalıştığı için hor görülüyor, iffetsizlikle suçlanıyor. Çalıştığı için dışarıda olduğu için gece sokakta dolaştığı için kötü sözlerle kötü muamelelerle karşı karşıya kalıyor. Şiddete maruz kalınıyor. Her gün yeni isimler ama aynı olayla karşı karşıya kaldığımız kadınların ölümleriyle maalesef güne uyanıyoruz ve günü bitiriyoruz. Bundan sonra bu katliamlar, bu çocuk istismarları kadın cinayetleri dursun diye her geçen gün sesimizi daha da büyütüp sözümüzü daha da çoğaltacağız.”

Çiçek: Bu karanlık zihniyeti birlikte yeneceğiz

Menderes Belediye Başkanı Çiçek ise katliamların son bulması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Bugün burada öldürülen, şiddet gören toplum dışına eğitilen tüm kadınlar ve çocuklar için toplandık. Toplumu darmadağın eden, aile kurumunu temelden yıkan bu kararlı zihniyete karşı çıkmak için toplandık. Kadına yönelik şiddet, çocuk istismarları, tecavüzler, cinayetler ve zorbalıklar… Bizi bitmek bilmez bir çukura sürükleyen bu iktidara, uygulanmayan yasalara, İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamayan bu zihniyete karşı tepkimizi en iyi şekilde vereceğiz. Bu şiddet sarmalı, artık sona ermeli. Narinler, İkballer, Sılalar, Rojinler… Bu zulüm, bu cinayetler, bu şiddet artık bitmek zorunda. Artık daha fazla ezilmeye, gömülmeye, psikolojik şiddete, cinayete kurban edilmeye tahammülünüz yok. 6284, derhal etkin şekilde uygulanmalı ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girmelidir. Kaybedecek bir saniyemiz, kurban edilecek bir insanımız daha yok. Güç sende, güç bizde. Bu karanlık zihniyeti birlikte yeneceğiz. Kadınlar için yaratılmıştır. Öldürülmek için değil.”

Güner: “Sosyal çürüme toplumun bütününe yayılmıştır”

Menderes İlçe Kadın Kolları Başkanı Güner ise şunları söyledi:

“Her geçen gün giderek artmakta olan kadın ve çocuklara yönel şiddet istismar ve cinayetlerle karşı karşıyayız. Erkeği güçlü, kadını itaatkar gören bu ataerkil bakış açısı, kadının ölümünde bile suç arayan bu zihniyetin sıradanlaşması, yıllardır sistematik olarak sürdürülen yanlış politikaların sonucudur. Sosyal çürüme toplumun bütününe yayılmıştır. Hayatlarını kaybeden kadınlarımız ve çocuklarımız sayılarla ifade edilmesin artık.”

Eylemin sonunda ise beyaz balonlar umudun simgesi olarak hep birlikte gökyüzüne bırakıldı.

Anka Haber Ajansı