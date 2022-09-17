İzmir'de, Kozmetik Fabrikasında Yangın (1)

İzmir'de, Kozmetik Fabrikasında Yangın (1)

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, patlamalar da oldu.

İbrahim DANIŞ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesindeki kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, patlamalar da oldu. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Torbalı'ya bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde, sanayi bölgesindeki kozmetik fabrikasında, saat 10.30 sıralarında yangın başladı. Alevler, hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangında itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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İzmir'de, Kozmetik Fabrikasında Yangın (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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