İzmir'de, Kozmetik Fabrikasında Yangın (2)

İzmir'de, Kozmetik Fabrikasında Yangın (2)

BAHARAT FABRİKASINA SIÇRADITorbalı ilçesindeki kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, 3 LGP tankının patlama riskine karşı jandarma ve itfaiye ekipleri bölgedekileri uzaklaştırdı....

BAHARAT FABRİKASINA SIÇRADI

Torbalı ilçesindeki kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, 3 LGP tankının patlama riskine karşı jandarma ve itfaiye ekipleri bölgedekileri uzaklaştırdı. Ekipler fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, alevlerin kozmetik fabrikasının yakınında bulunan bir baharat fabrikasına sıçradığı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle buradaki yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi. (DHA)

Kadir ÖZEN-İbrahim DANIŞ/ İZMİR, (DHA)

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İzmir'de, Kozmetik Fabrikasında Yangın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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