İzmir'de, Kozmetik Fabrikasında Yangın (3)

DUMANDAN ETKİLENEN 3 İŞÇİ, HASTANELİK OLDU

İzmir'in Torbalı ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında işçilerden 3'ü, dumandan etkilendi. Sağlık görevlilerince ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan fabrikaya gelen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Yangın, işçiler çalışırken çıkmış. Devletin tüm kurumları olay yerinde. 10 yıldır faaliyette olan fabrika, başta parfüm ihracatı yapıyor. Kimyasal ürünlerden dolayı söndürme çalışmaları kolay değil. Fabrika, 20 bin metrekare alanda kurulu. Yangın çıktığı sırada vardiyada 60 personel varmış" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı