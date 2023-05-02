İzmir’de Memleket Partisi Kemalpaşa İlçe Yönetimi İstifa Etti

İzmir’de Memleket Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Tolga Dedeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Dedeoğlu, “Ülke ekonomisinin düzelmesi için Millet İttifakı’nı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alıyoruz. Memleket Partili ilçe başkanlarına, milletvekili adaylarına ve halkımıza çağrımdır; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye var mıyız” dedi.

KERİM UĞUR

İzmir’de Memleket Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Tolga Dedeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Dedeoğlu, “Ülke ekonomisinin düzelmesi için Millet İttifakı’nı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alıyoruz. Memleket Partili ilçe başkanlarına, milletvekili adaylarına ve halkımıza çağrımdır; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye var mıyız” dedi.

Memleket Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Tolga Dedeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, cumhurbaşkanı ve milletvekilli seçimlerine 12 gün kala görevlerinden ve partilerinden istifa etti. Tolga Dedeoğlu, bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“MEMLEKET PARTİSİ’Nİ SEVİYORUZ, FAKAT TÜRKİYE’Yİ DAHA ÇOK SEVİYORUZ”

“Bizler, Muharrem İnce’yi seviyoruz, ama demokrasiyi daha çok seviyoruz. Bizler, Memleket Partisi’ni seviyoruz, fakat Türkiye’yi daha çok seviyoruz. Bu sebeple görevli bulunduğum İzmir Kemalpaşa İlçe Başkanlığı’ndan, yönetim kurulumuz ve üyelerimizle birlikte istifa ediyorum.

“MİLLET İTTİFAKI’NI VE CUMHURBAŞKANI ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEME KARARI ALIYORUZ”

Ülke ekonomisinin düzelmesi için Millet İttifakı’nı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alıyoruz. Memleket Partili ilçe başkanlarına, milletvekili adaylarına ve halkımıza çağrımdır; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye var mıyız?”

Anka Haber Ajansı