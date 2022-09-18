İzmir'de, Mobilya Fabrikasındaki Yangın Korkuttu

İzmir'de, Mobilya Fabrikasındaki Yangın Korkuttu

İZMİR'in Buca ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın endişe yarattı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın endişe yarattı. İddiaya göre terasında yakılan mangaldan savrulan kıvılcımların neden olduğu yangında itfaiye ekiplerinin mmüdahalesiyle söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Bugün saat 16.00 sıralarında, Seyhan Mahallesi 630/2 Sokak'taki bir mobilya fabrikasında, iddiaya göre binanın terasında yapılan mangaldan zemine köz düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler, fabrikadaki süngerleri ve keresteleri kısa sürede tutuşturdu. İş yeri sahiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından alevler, bitişikteki diğer atölye ve fabrikalara sıçramadan söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

İzmir'de, Mobilya Fabrikasındaki Yangın Korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Devrilen Traktörün 14 Yaşındaki Sürücüsü Yaralandı
Devrilen Traktörün 14 Yaşındaki Sürücüsü Yaralandı
Tokat Orman Yangını (2)
Tokat Orman Yangını (2)
Türkiye Ağır Sıkletlerde Üç Altın Madalya Kazanarak Ülke Adına Bir İlke İmza Attı
Türkiye Ağır Sıkletlerde Üç Altın Madalya Kazanarak Ülke Adına Bir İlke İmza Attı
Tokat'ta Akraba İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 2'si Ağır 4 Yaralı
Tokat'ta Akraba İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 2'si Ağır 4 Yaralı
Fabrika İnşaatında Kaynak Yapılırken Çıkan Kıvılcım Yangına Yol Açtı
Fabrika İnşaatında Kaynak Yapılırken Çıkan Kıvılcım Yangına Yol Açtı
Çorum’da Orman Yangını
Çorum’da Orman Yangını
Virajı Alamayan Ehliyetsiz Sürücü Yayaları Ezdi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Virajı Alamayan Ehliyetsiz Sürücü Yayaları Ezdi: 1 Ölü, 1 Yaralı