İzmir'de Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'de Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

İZMİR'in Tire ilçesinde devrilen motosikletteki Nurcan Metiner (56) hayatını kaybetti, sürücü Kadir Bilgitekin (28) yaralandı.

Yiğit SOYLU/ TİRE, (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde devrilen motosikletteki Nurcan Metiner (56) hayatını kaybetti, sürücü Kadir Bilgitekin (28) yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tire-Bayındır yolu Çatal mevkinde meydana geldi. Zeytinova yönünden Tire'ye giden Kadir Bilgitekin idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile arkasındaki Nurcan Metiner yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, Nurcan Metiner'in hayatını kaybettiği belirledi. Hastaneye kaldırılan Kadir Bilgitekin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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