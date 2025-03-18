İzmir'de Önseçim Toplantısı... Karasu: 23 Mart'tan Sonra Chp’nin İktidar Olmasının Yolunu Açacağız

CHP’nin 23 Mart’ta gerçekleştireceği ve cumhurbaşkanı adayının belirleneceği önseçim öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu İzmir örgütüyle bir araya geldi. Karasu, “23 Mart'ta halaylarla, davullarla, zurnalarla bir demokrasi şöleni gerçekleştireceğiz. 23 Mart'tan sonra ise Cumhurbaşkanı adayımızı belirlediğimiz tarihten itibaren de Anadolu'nun dört bir yanında erken seçim kampanyamızı başlatıp CHP’nin ilk genel seçimlerde iktidar olmasının yolunu açacağız” dedi.

(İZMİR) - CHP’nin 23 Mart’ta gerçekleştireceği ve cumhurbaşkanı adayının belirleneceği önseçim öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu İzmir örgütüyle bir araya geldi. Karasu, “23 Mart'ta halaylarla, davullarla, zurnalarla bir demokrasi şöleni gerçekleştireceğiz. 23 Mart'tan sonra ise Cumhurbaşkanı adayımızı belirlediğimiz tarihten itibaren de Anadolu'nun dört bir yanında erken seçim kampanyamızı başlatıp CHP’nin ilk genel seçimlerde iktidar olmasının yolunu açacağız” dedi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmak için tek aday olarak gireceği ön seçim hazırlıkları devam ediyor. İzmir’de ön seçim koordinatörü olarak görevlendirilen CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya Karasu ve Arslan’ın yanı sıra ev sahibi sıfatıyla CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve il başkan yardımcıları katıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Karasu, 23 Mart için ‘demokrasi şöleni’ ve ‘demokrasi mücadelesi’ mesajları verirken önseçimin ardından ülke çapında genel seçim hazırlıklarına başlanacağını söyledi.

Aslanoğlu: CHP İzmir örgütüne yakışır bir biçimde önseçimimizi gerçekleştireceğiz

Toplantıda 23 Mart’a yönelik son hazırlıkların istişare edildiğini ifade eden İl Başkanı Aslanoğlu, “Belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve il başkan yardımcılarımızla birlikte Pazar günü Cumhurbaşkanlığı önseçimi için İzmir’de yapılan çalışmaları tekrar gözden geçirdik. Pazar gününe kadar yapmamız gereken çalışmaları belirledik. Pazar günü CHP İzmir örgütüne yakışır bir biçimde önseçimimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu:

Tugay: Halkın da bu konuda motivasyonunu gösteriyor

Önseçim öncesi CHP’nin üye sayısındaki artışın vatandaşların motivasyonun gösterdiği vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Bu pazar günü CHP için ve aslında Türkiye’nin demokrasisi için tarihi bir günü yaşayacağız. Son aylarda yoğun bir üye katılımı oldu ve üye sayımızda ciddi bir artış oldu. Bu da halkın da bu konuda motivasyonunu gösteriyor. Türkiye’de ilk defa bir önseçimde üyelerin yapacağı seçimle cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. İlklerin partisi olduğunu her zaman söylediğimiz CHP, demokrasi iradesini bu pazar günü sanıkta gösterecek. Bugün yaptığımız toplantıda birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu hep beraber gördük. Pazar günü hepimiz sahada örgütümüzle birlikte olacağız. Güzel ve tarihi bir gün olacak.”

Arslan: Pazar günü her şey çok güzel olacak

Önseçim için ‘kilometre taşı’ benzetmesi yapan CHP İzmir Milletvekili Arslan, “Bugün aile içi bir toplantı yaptık. Örgütün tamamıyla bir araya geldik. Son hazırlıkları gözden geçirdik. Ben örgütümüzün performansından son derece memnunum. Çünkü bizim dahi gözümüzden kaçan ayrıntılar onların gözünden kaçmamış. Pazar günü yoğun bir katılımla cumhurbaşkanı adayımızı ilklerin, kuruluşun ve kurtuluşun kenti olan İzmir’de en yüksek oyla adaylaştıracağız. Önemli bir demokrasi şölenine dönüşecek. Bu, bizim için önemli bir kilometre taşı. Örgütümüzde büyük bir heyecan var. Son hazırlıkları gözden geçirdik. Pazar günü her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

Karasu: İzmir 208 bin üyemiz ile CHP’nin en önemli amiral gemisidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, İzmir’in iktidar tarafından ‘cezalandırıldığını’ ifade ederek “Bugün Pazar günü gerçekleştireceğimiz ön seçim süreciyle ilgili son hazırlıklar noktasında bir toplantı gerçekleştirdik. İzmir 208 bin üyemiz ile CHP’nin en önemli amiral gemisidir. Üyemizin yoğun olduğu bir il. İzmir aynı zamanda AKP iktidarının en çok baskılamaya çalıştığı sürekli İzmir'le CHP’nin arasındaki gönül bağını ortadan kaldırmaya çalıştığı, kirli siyasetlerine sürekli alet etmeye çalıştıkları bir il olmasına rağmen 23 yıldır CHP’ye ciddi destekler verdi. Bu noktada öncelikle İzmir'de hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu noktada da ciddi anlamda tavır aldıklarını görüyorum”

23 Mart için ‘demokrasi mücadelesi’ göndermesi yapan Karasu, “Pazar günü de 208 bin üyemiz Türkiye demokrasisi açısından çok önemli bir sınav verecek. 1 milyon 750 bine yaklaşan Türkiye genelindeki üyemizin 208 bini İzmir'de. Örgütümüzün ön seçime olan ilgisi, üyelerimizin bu ön seçimin sadece bir cumhurbaşkanlığı ön seçimi olmadığını, Türkiye demokrasisine altın harflerle yazılacak bir demokrasi mücadelesi olduğunu gördüklerini, buna inandıklarını ve bu noktada da ciddi anlamda tavır aldıklarını görüyorum. Bu olmasaydı bir ay içinde CHP’ye 230 bin yeni üye kayıt olmazdı” ifadelerini kullandı.

“CHP üzerine oynanmak istenen oyunlara en iyi cevabı üyelerimiz ve örgütlerimiz verecektir”

23 Mart sonrasında ülke çapında genel seçim çalışmalarının başlayacağını ifade eden Karasu, şunları söyledi:

“Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ortadadır. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, bağımsız özgür basına, iş insanlarına, gazetecilere karşı yapılan baskı ve tehditler malumunuz. Buna karşı buna karşı Türkiye demokrasisi bir sınav ve bir mücadele veriyor. Biz bu ön seçim kararını alarak özellikle yıllardır Türkiye'yi tek adamlaştıran, ülkemizi her geçen gün yoksulluğa, açlığa, sefalete mahkum eden AKP iktidarına karşı 1 milyon 750 bin üyemizi önce sandığa cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için davet ettik. 23 Mart'tan itibaren de 86 milyonun talebine dönüşmüş olan genel seçim sandığını Türkiye'nin dört bir yanında dile getireceğiz. Toplumun her geçen gün artan erken seçim talebini haykıracağız. O sandık gelecek, bu iktidar gidecek. Bu noktada da CHP örgütü bu mücadeleye hazırdır. 23 Mart'ta halaylarla, davullarla, zurnalarla bir demokrasi şöleni gerçekleştireceğiz. CHP üzerine oynanmak istenen oyunlara en iyi cevabı üyelerimiz ve örgütlerimiz verecektir. 23 Mart'tan sonra ise Cumhurbaşkanı adayımızı belirlediğimiz tarihten itibaren de Anadolu'nun dört bir yanında erken seçim kampanyamızı başlatıp CHP’nin ilk genel seçimlerde iktidar olmasının yolunu açacağız.”

Anka Haber Ajansı