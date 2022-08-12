İzmir'de Orman Yangını (1)

İZMİR'in Buca ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Buca'ya bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenler, Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 22 arazöz, 3 dozer, 5 helikopter ve 3 uçak ile çok sayıda orman işçisi gönderildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı