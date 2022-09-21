İzmir'de Orman Yangını (1)

İzmir'de Orman Yangını (1)

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Kiraz'a bağlı Umurcalı Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. (DHA)

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İzmir'de Orman Yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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