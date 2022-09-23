İzmir’de Orman Yangını (1)

İzmir’de Orman Yangını (1)

İZMİR'in Bergama ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Bergama'nın Kozluca Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.15'te yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri ve 2 dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi. Saat 12.26'da ilk müdahalenin yapıldığı yangın bölgesinde ekipler, havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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İzmir’de Orman Yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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