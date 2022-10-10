İzmir'de Orman Yangını (1)

İzmir'de Orman Yangını (1)

İZMİR'in Bergama ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bergama'nın Kırsal Çobanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. (DHA)

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İzmir'de Orman Yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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