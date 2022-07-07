İzmir'de, Palet Atölyesinde Çıkan Yangın Zeytinlik Alana Sıçradı

İzmir'de, Palet Atölyesinde Çıkan Yangın Zeytinlik Alana Sıçradı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir palet atölyesinde çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı.

Emircan DURAK/ KEMALPAŞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir palet atölyesinde çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı. Atölye ve zeytinlik alandaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Sekiz Eylül Mahallesi'nde bulunan bir palet atölyesinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin yakınında bulunan zeytinlik alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu atölye ve zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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İzmir'de, Palet Atölyesinde Çıkan Yangın Zeytinlik Alana Sıçradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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