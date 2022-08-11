İzmir'de, Terörist Anmasına 20 Gözaltı

İzmir'de, Terörist Anmasına 20 Gözaltı

İZMİR'de, geçen cuma günü Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde öldürülen terörist Ulaş Alankuş'u anmak isteyen Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyesi 20 kişi, gözaltına alındı.

Davut CAN- Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, geçen cuma günü Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde öldürülen terörist Ulaş Alankuş'u anmak isteyen Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyesi 20 kişi, gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos Cuma günü Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde öldürülen ve terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel görevler verdiği belirtilen terörist Ulaş Alankuş'un, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İzmir İl binasında anılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Saat 19.00'da, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki il binasına gelen ekipler, parti binası içinde terör propagandası yapılması üzerine içeri girerek 20 kişiyi gözaltına aldı. Sloganlar atarak polise direnen 20 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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İzmir'de, Terörist Anmasına 20 Gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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