İzmir’de Yaşayan Romanlardan Kemal Kılıçdaroğlu’na Destek: “Baharın Millet İttifakı’yla Geleceğine İnanıyoruz”

KERİM UĞUR

İzmir’de yaşayan Romanlar, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak 2. turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı. Romanlar adına konuşan İzmir Metropol Ağı Derneği Başkanı Tolga Küleş, “Baharın Millet İttifakı’yla geleceğine inanıyoruz” dedi.

İzmir’de yaşayan bir grup Roman, bugün CHP İzmir İl Başkanlığı’nda toplanarak basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından da katıldı.

KÜLEŞ: BAHARIN MİLLET İTTİFAKI’YLA GELECEĞİNE İNANIYORUZ

Romanlar adına açıklamayı, İzmir Metropol Ağı Derneği Başkanı Tolga Küleş yaptı. Küleş, “Biz, bu seçimlerde takım tutar gibi değil, geleceğimizi oylayacağız. Ya otokrasiden, sultanizmden yana kullanacağız oyumuzu ya da çok sevdiğimiz özgürlük, demokrasi ve insan haklarından, Atatürk’ten, Cumhuriyet’ten yana kullanacağız. Gün, omuz omuz, sırt sırta laikliği, Cumhuriyet’i, Atatürk devrimlerini, özgürlüğü savunma zamanı. Baharın Millet İttifakı’yla geleceğine inanıyoruz. Her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

HEPTEPE: SURİYELİ MÜLTECİLER EKMEĞİMİZE PAYDAŞ OLUYOR

Güzel Parti Genel Sekreteri Cafer Heptepe ise “Güzel Parti il yönetiminin aldığı karar neticesinde, 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğimizi beyan ediyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye genelinde bulunan en azı 8,5 milyon halkımı, 21 yıldır iktidarda olan mevcut hükümetin samimi bir şekilde yönetmediğini biliyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu gibi, yüzyıl sonra adı Kemal olan sayın cumhurbaşkanı adayımızın kazanacağına kalben inanıyoruz. Bu kararı almamızın en önemli nedenlerden biri, Suriyeli mültecilerin biz Roman kardeşlerimizin ekmeğine paydaş olması. Biz, Güzel Parti ailesi olarak, Roman halkının sonuna kadar destekçisiyiz. Kemal Kılıçdaroğlu’na, gerekeni yapacağımıza sözünü veriyoruz” dedi.

BATUR: SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sandıklara sahip çıkma çağrısı yaparak, “Roman kardeşlerimiz, bizim her zaman yan yana olduğumuz kardeşlerimiz. Yerel yönetici olarak değil, ben sizin hep abiniz, kardeşiniz oldum. Sizin sorunlarınızı yakından biliyorum. Gerek Güzel Parti gerek mahallelerimizde sizlerin oylarının artacağını ve en önemlisi sizin haklarınızı en şekilde koruyacağına inandığımız dürüst, namuslu bir cumhurbaşkanımız var. 28’inde Türkiye’yi yönetmeye geliyor. Hep beraber Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapacağız. 28’inde sandıklara bakacağız. Milletvekili olan çekip gidiyor ama yerel yöneticiler sizlerin yanında, problemlerinizi çözmek için sahadayız” diye konuştu.

ASLANOĞLU: BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise şunları söyledi:

“Genel Başkan’ımız ve 13.Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘Karar ver’ çağrısına uyarak karar verdiniz. Hepiniz Halil İbrahim sofrasına hoş geldiniz. Bundan sonra eşit yurttaşlık mücadelesini, açlık-yoksulluk mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Bundan sonra birleşe birleşe kazanacağız. Az kaldı. 6 gün sonra inşallah Sayın Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak. Size söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal, verdiği hiçbir sözden dönmeyecek.”

Anka Haber Ajansı