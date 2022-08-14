İzmir’deki Kazada Ölen Necip, Sakarya’da Toprağa Verildi

İzmir’deki Kazada Ölen Necip, Sakarya’da Toprağa Verildi

İZMİR'in Urla ilçesinde park ettiği aracından inip yüzünü yıkarken arkadan gelen aracın çarpmasıyla yaşamını yitiren Necip Ufuk Böğür (25), Sakarya'nın Sapanca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA) - İZMİR'in Urla ilçesinde park ettiği aracından inip yüzünü yıkarken arkadan gelen aracın çarpmasıyla yaşamını yitiren Necip Ufuk Böğür (25), Sakarya'nın Sapanca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 02.30 sıralarında, İzmir Çeşme Otoyolu Karaburun Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'e giden Necip Ufuk Böğür aracını emniyet şeridinde park etti. Yüzünü yıkayan Böğür'e arkadan gelen araç çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Böğür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Böğür'ün cenazesi memleketi Sakarya'nın Sapanca ilçesine getirildi. Sapanca Göl Mahallesi Yüzevler Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi baba Yücel Böğür, taziyeleri kabul etti. Böğür'ün cenazesi Sapanca'da toprağa verildi. (DHA)

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İzmir’deki Kazada Ölen Necip, Sakarya’da Toprağa Verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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