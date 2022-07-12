İzmir'deki Yangında 10 Hektar Makilik Zarar Gördü

İzmir'deki Yangında 10 Hektar Makilik Zarar Gördü

İZMİR'in Dikili ve Bergama ilçeleri sınırındaki makilik alanda yangın çıktı.

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Dikili ve Bergama ilçeleri sınırındaki makilik alanda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülürken, ilk belirlemelere göre 10 hektar makilik zarar gördü.

Dikili ile Bergama ilçeleri sınırındaki makilikte bugün saat 17.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Bölgeye, ihbar üzerine Dikili ve Bergama itfaiye grupları sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 söndürme uçağı, 2 helikopter ve 10 arazöz de takviye olarak bölgeye gönderildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle yarım saat içerisinde söndürüldü. İlk belirlemelere göre 10 hektar makilik alan zarar gördü. Orman ekipleri bölgeden ayrılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması başlattı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. (DHA)

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İzmir'deki Yangında 10 Hektar Makilik Zarar Gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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