İzmir'den "23 Nisan" Töreni... Tunç Soyer: “Milletimiz İkinci Yüzyılın Kemalini Bekliyor”

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103’üncü yıldönümü dolayısıyla tören düzenledi. Tören de konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "TBMM’yi yaşatmak milletimizin kayıtsız, şartsız egemenliğini yaşatmaktır. 14 Mayıs’ta buna sahip çıkacak, Kılıçdaroğlu önderliğinde bunu yaşatacağız. Milletimiz İkinci Yüzyılın Kemalini bekliyor" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve İzmir Milletvekili Adayları Gökçe Gökçen, Yüksel Taşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın, CHP İzmir milletvekili, yeni dönem milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve partililer de katıldı.

“YENİ KUŞAKLARA 14 MAYIS’TAN SONRA DAHA GÜZEL BİR MEMLEKETİ EMANET EDECEĞİZ”

Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Sadece büyük bir lider bir bayramı minik yüreklere armağan edebilir. Dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk bayram 23 Nisan’ın ne kadar anlamlı olduğunun bilincindeyiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağları aşan vizyonu önünde saygıyla eğiliyoruz. Çocuklarımızın fiziki, sosyolojik, ekonomik ve kültürel olanakları ülkemizin de geleceğini belirleyecektir. Çocuklarımız, umudun, geleceğin, barışın da simgesi. Umudu bize taşıyacak olan çocuklarımızdır. CHP varsa, herkes için var. Partimizin bu konudaki çizgisi nettir: İlk önce onların haklarını iyileştireceğiz. Halkın geleceği, ulusal egemenliğe, ulusal egemenlik ise gelecek kuşaklar olan çocuklarımız tarafından sahiplendirilmeye bağlı. Biz çok şanslıyız, gençlerin ve çocukların Kemal Dedesi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı yolu yürüyoruz. 14 Mayıs sonrası yeni kuşaklara daha güzel bir memleketi emanet edeceğiz” dedi.

“MİLLETİMİZ İKİNCİ YÜZYILIN KEMALİNİ BEKLİYOR”

TBMM’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise “Ülkemiz bir kere daha büyük bir dönüşümün eşiğinde. Doğadaki enerji nasıl bir çiçek olarak patlarsa, toplumdaki enerji de bir devrim olarak patlayabilir. İnanıyorum ki 14 Mayıs sabahı toplumumuz üzerindeki bütün baskılardan kurtulacak ve bu tamamen demokratik bir şekilde gerçekleşecek. Bu hikâye sadece Türkiye için değil, tüm dün ya için umut verici bir dönüşüm olacak. 14 Mayıs sabahı bütün dünyanın mazlumları için alın teri tüketerek üreten insanlar için bir umut ışığı olacak. TBMM’yi yaşatmak milletimizin kayıtsız, şartsız egemenliğini yaşatmaktır. 14 Mayıs’ta buna sahip çıkacak, Kılıçdaroğlu önderliğinde bunu yaşatacağız. Milletimiz İkinci Yüzyılın Kemalini bekliyor. Bizler her şeyden çok çocuklarımıza sahip çıkıyoruz, çocuklarımıza bugünleri armağan etmemize çok az kaldı. Bu mücadelede yitip gidenler var Sabahattin Ali’den, Deniz Gezmiş’e, Mustafa Kemal’den Madımak’ta yanan canlara, adalet uğruna hayatını kaybedenlere, çocuklarımıza borcumuz var. Her birine söz veriyoruz, bu ülkeye adaleti, özgürlüğü getireceğiz. 23 Nisan’ın yıl dönümünü kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk’ün ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle anıyorum. Milletin bağımsızlığını nasıl milletin azim ve kararlılığı kurtarmışsa, ulusal egemenliği de demokrasiyle taçlandıracak olan yine milletin azim ve kararlılığı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tören sona erdi.

Anka Haber Ajansı