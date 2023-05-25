İzmirli Milliyetçi Kanaat Önderlerinden Kılıçdaroğlu’na Destek Geldi

İzmirli Milliyetçi Kanaat Önderlerinden Kılıçdaroğlu’na Destek Geldi

İzmir'de milliyetçi, ülkücü kanaat önderlerinden oluşan İzmir Ahde Vefa Kültür ve Sanat Derneği, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kararını açıkladı. Dernek Başkanı Murat Yalçın, “Siyasi iktidarımız olan kişileri tek düşünceyle Türkiye’yi yönetmeye kalkan bu kişileri artık seçmeme kararı aldık. Ahde Vefa Derneği olarak almış olduğumuz karar Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemektir. Bu kararımız bir siyasi karar değil zarurettir. Bu zarurete de hepimiz uyacağımızı da teyit ediyoruz" dedi

KERİM UĞUR

İzmir'de milliyetçi, ülkücü kanaat önderlerinden oluşan İzmir Ahde Vefa Kültür ve Sanat Derneği, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kararını açıkladı. Dernek Başkanı Murat Yalçın, “Siyasi iktidarımız olan kişileri tek düşünceyle Türkiye’yi yönetmeye kalkan bu kişileri artık seçmeme kararı aldık. Ahde Vefa Derneği olarak almış olduğumuz karar Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemektir. Bu kararımız bir siyasi karar değil zarurettir. Bu zarurete de hepimiz uyacağımızı da teyit ediyoruz" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı. İzmir Ahde Vefa Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Murat Yalçın, “Bu kararımız bir siyasi karar değil zarurettir. Bu zarurete de hepimiz uyacağız” dedi.

Dernek binasında bugün yapılan basın toplantısında, destek açıklamasını İzmir Ahde Vefa Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Murat Yalçın okudu. Yalçın şöyle konuştu:

“BU KARARIMIZ BİR SİYASİ KARAR DEĞİL ZARURETTİR”

“Türklük camiasının şan ve şerefi için çalışan ve bu çalışmayı da gönüllü olarak yapan kıymetli arkadaşlarım sizlerle paylaşmak istediğimiz bir kararımız var. Bu karar kimi seçeceğimiz hususunda değil kimi seçmeyeceğimiz hususundadır. Artık siyasi iktidarımız olan kişileri tek düşünceyle Türkiye’yi yönetmeye kalkan bu kişileri artık seçmeme kararı aldık. Ahde Vefa Derneği olarak almış olduğumuz karar Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemektir. Bu kararımız bir siyasi karar değil zarurettir. Bu zarurete de hepimiz uyacağımızı da teyit ediyoruz.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Tbmm’de Milletvekili Kayıt İşlemleri Bugün De Devam Etti
Tbmm’de Milletvekili Kayıt İşlemleri Bugün De Devam Etti
Ümit Özdağ: "Sana Söz! 13 Milyon Sığınmacı Ve Kaçak Vatanlarına Gidecek"
Ümit Özdağ: "Sana Söz! 13 Milyon Sığınmacı Ve Kaçak Vatanlarına Gidecek"
Veli Ağbaba'dan Hüda-par’a Tepki: "yemin Metninde Acaba Hangi Cümleler Bunlara Batıyor?”
Veli Ağbaba'dan Hüda-par’a Tepki: "yemin Metninde Acaba Hangi Cümleler Bunlara Batıyor?”
Kılıçdaroğlu: “Uyuşturucu Baronlarının Gözünü Çıkaracağım Ve Bu Topraklardan Süreceğim”
Kılıçdaroğlu: “Uyuşturucu Baronlarının Gözünü Çıkaracağım Ve Bu Topraklardan Süreceğim”
İstanbul Milletvekilleri Mazbatalarını Almaya Başladı
İstanbul Milletvekilleri Mazbatalarını Almaya Başladı
Kemal Kılıçdaroğlu: “Erdoğan Benim Karşıma Çıkmaya Cesaret Edemez. Ama Ben Yine De Trt’de Çağrımı Tekrarladım”
Kemal Kılıçdaroğlu: “Erdoğan Benim Karşıma Çıkmaya Cesaret Edemez. Ama Ben Yine De Trt’de Çağrımı Tekrarladım”
Chp Sandık Gönüllüleriyle Bir Araya Gelen Konak Belediye Başkanı Batur: “28 Mayıs Hepimizin Bayramı Olacak"
Chp Sandık Gönüllüleriyle Bir Araya Gelen Konak Belediye Başkanı Batur: “28 Mayıs Hepimizin Bayramı Olacak"