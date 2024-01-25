İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Chp Körfez Adayı Tayfun Balıkçı’yı Ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Chp Körfez Adayı Tayfun Balıkçı’yı Ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP’nin Körfez’de yapılan ön seçiminde en yüksek oyu alarak belediye başkan adayı olan Tayfun Balıkçı’yı ağırladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP’nin Körfez’de yapılan ön seçiminde en yüksek oyu alarak belediye başkan adayı olan Tayfun Balıkçı’yı ağırladı.
Körfez’deki ön seçim sonrası en yüksek oyu alarak Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı olan Tayfun Balıkçı, İzmit’te yapılan ön seçimde güven tazeleyerek yeniden aday olarak seçilen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti. Başkan Hürriyet ve Tayfun Balıkçı, seçim süreci ile ilgili istişarelerde bulundu.
“TÜM İLÇELERE SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ GETİRMEK İÇİN”
Başkan Hürriyet, Körfez’deki ön seçimi kazanan Tayfun Balıkçı’yı tebrik etti. Hürriyet, “Kocaeli’deki tüm ilçelere sosyal belediyeciliği getirmek için çalışıyoruz. Sizlere seçim sürecinde başarılar diliyorum. Vatandaşlarımıza en iyi, kaliteli hizmeti sağlamak adına dayanışma içerisinde olacağız. İzmit’te halka dokunan çalışmalarımız vatandaşlarımız tarafından hissediliyor. Körfez halkı da nefes alabilmeyi, en güzel projeleri hak ediyor” dedi.
“İDDİALI BİR SÜREÇ YÜRÜTÜYORUZ”
Tayfun Balıkçı, 31 Mart’tan sonra Körfez’in de İzmit’teki gibi soysal belediyecilik anlayışıyla yönetileceğine inandığını söyledi. Balıkçı, “2019’da İzmit, Fatma Başkan’la birlikte yeniden sosyal belediyeciliğe kavuştu. Hayata geçirdiği projeler tüm Türkiye’ye örnek oldu. Biz de önümüzdeki seçimleri kazanarak benzer çalışmaları Körfez ilçemizde yapacağız. Çok kapsamlı ve iddialı bir süreç yürütüyoruz. Körfezlilerin mutluluğu için çalışıyoruz” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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