İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Kılıçdaroğlu İle Birlikte Deprem Bölgesinde

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, deprem bölgesinde bulunan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek halkın taleplerini dinledi.

İzmit Belediyesi ekiplerinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Hürriyet, bu ziyareti sırasında CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkan Yardımcılarının yer aldığı heyet ile bölgede incelemelerde bulunan Başkan Hürriyet, depremzedeler ile de tek tek ilgilendi.

“HALKIN SORUNLARI VE TALEPLERİ DİNLENDİ”

Ziyaretler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet, “Nurhak’ın Barış Beldesinde depremzede vatandaşlarımızla buluşan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcılarımız ve belediye başkanlarımız burada halkın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş Elbistan’da depremzede halkımızla buluştu, sorunlarını dinledi” dedi.