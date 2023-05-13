İzmit Belediye Başkanı Hürriyet Ve Chp Milletvekili Adayları, Doğu Ve Güneydoğulu İş İnsanlarıyla Buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP Kocaeli milletvekili adayları, Doğu ve Güneydoğulu iş insanlarıyla bir araya geldi. Başkan Hürriyet, “Bize oy versin vermesin bütün hemşehrilerime her zaman kapım açık. Her zaman kardeşiz. Siyaset, makamlar gelir geçer. Bütün görevler sonunda biter. Önemli olan, bir gün karşılaştığımızda elimizi büyük bir dostlukla sıkabilmemiz, derdimizi paylaşabilmemizdir” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP Kocaeli milletvekili adayları, Doğu ve Güneydoğulu iş insanlarıyla bir araya geldi. Başkan Hürriyet, “Bize oy versin vermesin bütün hemşehrilerime her zaman kapım açık. Her zaman kardeşiz. Siyaset, makamlar gelir geçer. Bütün görevler sonunda biter. Önemli olan, bir gün karşılaştığımızda elimizi büyük bir dostlukla sıkabilmemiz, derdimizi paylaşabilmemizdir” dedi.

Başkan Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, CHP Kocaeli milletvekili adayları Nail Çiler, Tülin Keçeci Güngör ve Belkıza İlter ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir; Doğu ve Güneydoğulu iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bölge ve Türkiye ekonomisine dair fikir alışverişinde bulunulan programda, 14 Mayıs sonrası üreten Türkiye’nin nasıl inşa edileceği ile ilgili konular konuşuldu. Programda konuşan Başkan Hürriyet, şunları kaydetti:

“Halil İbrahim soframıza hepiniz hoş geldiniz. Bu akşamı sizlerle paylaştığımız için çok mutluyuz. Seçim olsun olmasın hemşehrilerimizle olabildiğince bir araya gelmeye çalışıyoruz. Kentimizle ilgili dayanışma göstermeye gayret ediyoruz. Yerel seçim sürecinde de aynı duyarlılıkla seçim kampanyası yürüttük. Kimseye hakaret etmedik. Kimseye sataşmadık. Kimseyle tartışmadık. Sadece kentimiz için neler yapacağımız anlattık. Göreve geldikten sonra da o bilinçle vaat ettiklerimizin çoğunu yerine getirdik.

Genel seçimlerde de aynı hoşgörüyle hareket ediyoruz. Bu kent ve bu ülke için daha iyisini istiyoruz. Seçimler iyinin iyisini seçmektir. Demokrasiyi uygulamaktır. Bunları yaparken kardeşliği, dayanışmayı elden bırakmamak gerekir. Bize oy versin vermesin herkesin sorununu sorunumuz bilmek en büyük şiarımız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok sevdiğim, çok inanarak söylediğim çok kıymetli bir sözü var. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Adayımız: ‘85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım.’ İşte bu Türkiye’nin ihtiyacı olan bir söz.

“ŞEFFALIĞIMIZLA, NAMUSUMUZLA, DÜRÜSTLÜĞÜMÜZLE MÜCADELE EDİYORUZ”

Herkesin aynı düşüncede, ideolojide, inanışta olup olmaması önemli değil. Bu toprakların üzerinde hep birlikte kardeşçe yaşıyorsak bu kardeşliği baltalamadan, kimseyi siyaseten birbirine kırdırmadan yapacaklarımızı anlatıyoruz. Seçim bildirgemizdeki başlıkların çoğunu biz yerel yönetimlerde uyguladık. Mikro ölçeğimizde, küçük yetkilerle, engellemelere rağmen yapıyoruz. 4 yıldır müfettişler kapımızdan ayrılmıyor. Ama çok şükür, rantın önüne geçtiğimiz için hepsinden alnımızın akıyla çıktık. En şeffaf, en adil, en dürüst sistemi daha nasıl uygulayabilir diye düşünüyoruz. Şeffaflığımızla, namusumuzla, dürüstlüğümüzle birlikte mücadele ediyoruz.

“BİZE OY VERSİN VERMESİN BÜTÜN HEMŞEHRİLERİME KAPIM AÇIK”

Bize oy versin vermesin bütün hemşehrilerime her zaman kapım açık. Her zaman kardeşiz. Siyaset, makamlar gelir geçer. Bütün görevler sonunda biter. Önemli olan, bir gün karşılaştığımızda elimizi büyük bir dostlukla sıkabilmemiz, derdimizi paylaşabilmemizdir. Bize kimin oy verip vermediğine bakmadık. Yıllardır çözülemeyen sorun nerede varsa oraya koştuk.

“KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA ÇOK GÜVENİYORUM”

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na çok güveniyorum. Dürüstlüğüne, adaletine, insanlığına güveniyorum. Bu kadar hırpalanmasına, hakarete uğramasına rağmen insanlığını, ahlakını, ağzını bozmadı. Çalmayacağına, çaldırmayacağına, bu ülkeyi dürüstlüğüyle yöneteceğine daha da fazla güveniyorum.”

Anka Haber Ajansı