İznik Gölü Kenarındaki Sazlık Alanda Yangın Çıktı

İznik Gölü Kenarındaki Sazlık Alanda Yangın Çıktı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili olan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı Mahallesi'nde İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orhangazi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 15 personel, 1 arazöz, 2 tanker ve 2 araçla müdahale ediyor. Yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)

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İznik Gölü Kenarındaki Sazlık Alanda Yangın Çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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