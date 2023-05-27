İzsu Olağan Genel Kurulu'nda, 2022 Faaliyet Raporu Ve Kesin Hesabı Kabul Edildi

İZSU Genel Müdürlüğü’nün Olağan Genel Kurulu’nda 2022 Yılı Faaliyet Raporu ve 2022 Yılı Kesin Hesabı oy çokluğuyla kabul edildi. Oturumda İZSU’nun 2022 yılı çalışmalarını ve 2023 projelerini aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, suyun ve ulaşımın ücretsiz olmasıyla ilgili görüşlerini aktararak, “Temel ihtiyaç olan suyu üreten, dağıtan ve arıtan İZSU, kullandığı elektrik için ‘Sanayi Tesisi Tarifesi’ üzerinden ödeme yapıyor. Su idarelerine birer ticari işletme muamelesi

İZSU Genel Müdürlüğü’nün Olağan Genel Kurulu’nda 2022 Yılı Faaliyet Raporu ve 2022 Yılı Kesin Hesabı oy çokluğuyla kabul edildi. Oturumda İZSU’nun 2022 yılı çalışmalarını ve 2023 projelerini aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, suyun ve ulaşımın ücretsiz olmasıyla ilgili görüşlerini aktararak, “Temel ihtiyaç olan suyu üreten, dağıtan ve arıtan İZSU, kullandığı elektrik için ‘Sanayi Tesisi Tarifesi’ üzerinden ödeme yapıyor. Su idarelerine birer ticari işletme muamelesi yapılmazsa su fiyatları düşer” dedi.

İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu’nun ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu yönetiminde toplandı. Genel Kurul öncesi İZSU’nun 2022 çalışmaları ve 2023 projeleriyle ilgili video sunum yapıldı. Kurulda, İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabı görüşüldü.

İZSU Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabı hakkında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, şunları söyledi:

“İZSU Genel Müdürlüğümüz yatırımlarıyla, önemli projeleriyle suyu en iyi şekilde yöneten, yönetici kadrosundan sahada görev yapan personeline kadar özveriyle çalışan, emek veren çok değerli bir kurum. İZSU, kentin 30 ilçesinde her mahalleye ulaşarak vatandaşlarımızı suyla buluşturuyor. İzmir’in artan su ihtiyacını kesintisiz karşılıyor. Kentin en küçük yerleşimlerine içme suyu arıtma tesisleri kuruyor, yeni altyapı yatırımlarıyla İzmir’in içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısını güçlendiriyor. Son 4 yılda yapılan yatırımlarla aşırı yağışlarda kronik olarak su baskını yaşanan bölgelerde kalıcı çözümler üretildi. Yeni arıtma tesisleriyle birlikte büyüyen arıtma kapasitesi ile İzmir’in bu alanda Türkiye çapındaki liderliği pekiştirildi. Ancak bu konuda alınacak yolumuz, yapılacak işlerimiz var ve bunları da yapmaya devam edeceğiz. Hizmetlere erişimde fırsat eşitliği anlayışıyla şehrin en uzak noktasına, en küçük yerleşim birimine kadar içme suyu ve atık su hizmetlerinin ulaşması sağlandı. İZSU, 2022 yılında da kentin yaşam standartlarını yükseltme hedefiyle birçok yatırım yaptı, çok önemli projelere imza attı. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için, iklim krizi ve kuraklıkla mücadele etmek için, doğayı ve canlıları korumak için hayata geçirilen bu yatırımlarını sürdürdü.”

“TERTEMİZ BİR KÖRFEZ VE SIFIR KOKU İÇİN 2,5 MİLYARLIK YATIRIM”

Körfez temizliği hakkında tarihi adımların atıldığını ifade eden Murat Aydın, şöyle devam etti:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi, tertemiz bir körfez ve sıfır koku için seferber olmuş durumda. Bu kapsamda şu ana kadar birçok önemli proje hayata geçirildi. Körfez odaklı çalışmalar kapsamında şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım yapıldı. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde genel revizyon başlatıldı. Bu çalışmalar Temmuz 2023’te tamamlanacak. İzmir’in nüfusunun yüzde 70’ine hizmet veren tesisin yıllara bağlı oluşan bakım onarım eksikliklerinin tamamlanmasını ve arıtma suyunun veriminde yüksek artış sağlanmasını hedefliyor. İZSU Genel Müdürlüğü, 4. Faz yapım ihalesini alan firmayla bugün sözleşme imzalandı. Yapım çalışmalarına en kısa sürede başlanacak ve yeni ünite ile günlük 216 bin metreküp ilave kapasite elde edilecek” dedi.

“YAŞAYAN KÖRFEZ HEDEFİYLE 8 MİLYARLIK YATIRIM DAHA YAPILACAK”

Körfez’e akan derelerin dere çıkış ağızlarında tarama çalışması yapılıyor. Kokuya neden olan malzemeler alandan uzaklaştırılıyor. İZSU, Bornova Deresi, Bostanlı Deresi, Peynircioğlu Deresi çıkış ağızlarında 420 bin metreküplük tarama çalışmasını tamamladı. İZSU, 2022 yılında 24 kilometrelik dere hattında ıslah çalışmasını tamamladı, 544 kilometrelik dere hattında ise bakım ve temizlik çalışması yaptı. 1 yıl içerisinde dere yataklarından toplam 256 bin 124 ton atık malzeme çıkarıldı. Devam eden çalışmalarla ise 2023 yılında dere yataklarında taşkın kontrolünün sağlanması amacıyla; Urla, Seferihisar, Çeşme ve Bayındır ilçelerinde 12 derede projelendirilen toplamda 8 bin 200 metre uzunluğunda dere ıslah imalatı gerçekleştirilecek. Küçük Menderes havzasında yer alan 7 ilçede ise 2 bin 600 metre uzunluğundaki dere ıslah çalışması yapılarak taşkınların önüne geçilecek. Kronikleşen bölgelerde kalıcı çözümler üretilecek. Tüm bu yatırımlar dediğimiz gibi Körfez’in temizliği ve kentte zaman zaman ortaya çıkan koku sorununun önüne geçmek için hayati önem taşıyor. İZSU, 2,5 milyar liralık yatırımının ardından Yaşayan Körfez hedefi ile projelendirdiği ve ihale aşamasındaki olan işleri kapsamında ise yaklaşık 8 milyar liralık daha yatırım yapmaya hazırlanıyor.”

“İZMİR, ATIK SU ARITMADA TÜRKİYE’NİN LİDERİ”

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi için yapımı devam eden deşarj hattı ve çamur stok sahalarının rehabilitasyonu, Çilazmak Dalyanı’nın restorasyonu projelerini anlatan Aydın, atık su arıtma çalışmaları hakkında, ”İzmir’in farklı kapasitelerde, mevsimsel ihtiyaçlara uyum sağlayabilen ve modern 70 adet atık su arıtma tesisi, yüzde 97,2 ileri biyolojik atık su arıtma oranı ve atık su altyapı yatırımları ile atık su yönetiminde Türkiye’nin lider şehri oluşu elbette İZSU Genel Müdürlüğü’nün gösterdiği bu çabanın sonucudur. Bu oran diğer iki büyük kentimiz olan Ankara’da yüzde 19, İstanbul’da ise yüzde 39 olarak seyrediyor Biz; doğası, çevresi, havası temiz bir İzmir hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“2023’TE 270 KİLOMETRE DAHA AYRIŞTIRMA HATTI YAPILACAK”

İZSU’nun yağmursuyu atık su ayrıştırma çalışmaları hakkında konuşan Aydın, “Birleşik sistem çalışan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırılması, yağmur sularının kirlenmeden doğrudan Körfez’e ulaşması için büyük önem taşıyor. 4 yıldır bu alanda önemli yatırımlar yapan kurumumuz, kent genelinde hizmet veren 740 kilometrelik yağmur suyu hattını etkin ve verimli şekilde yönetmek amacıyla kesintisiz çalışıyor ve birleşik sistemin ayrıştırılması için yatırımlarına devam ediyor. Konak, Bayraklı, Çiğli, Karşıyaka, Buca, Bornova, Karabağlar ilçeleri başta olmak üzere birçok metropol ilçede yağmursuyu ayrıştırma projeleri hayata geçirildi. Sadece 2022 yılında 75 kilometre uzunluğunda ayrıştırma hattı imal edildi. Böylece İZSU’nun 2019 yılından bu yana kentin altyapısına kazandırdığı ayrıştırma hattı 220 kilometreyi buldu. Bayındır ve Menderes ilçelerinde imalatlar tamamlandı. Urla’da ayrıştırma imalatları halen devam ediyor. Projelendirilen yeni işler kapsamında da Bergama, Menemen, Torbalı, Pancar ve Gümüldür’de yeni imalatlara en kısa sürede başlanacak. Bu kapsamda sadece 2023 yılı içerisinde 270 kilometre daha ayrıştırma hattı imalatı yapılacak” diye konuştu.

“İZSU, SANAYİ TESİSİ TARİFESİ ÖDEMEZSE SU FİYATI DÜŞER”

Aydın, konuşmasının devamında İzmir genelinde başlatılan yağmur suyu ayrıştırma yatırımları, kuraklık ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında atıksu geri kazanım çalışmaları, havza koruma çalışmaları, alternatif su kaynakları için sondaj kuyusu çalışmaları, maliyet ve giderlerin azaltılması için GES ve HES santrallerinden yapılan enerji üretimi kayıp kaçak oranlarının azaltılması, imalat maliyetlerinin azaltılması gibi İZSU’nun yürütmüş olduğu çalışmaları aktardı.

Aydın, konuşmasının son bölümünde İZSU’nun 2 milyondan fazla abonesine yaptığı yüzde 7 indirimi hatırlatarak, “İZSU tüm bu maliyet artışına rağmen vatandaşları mağdur etmemek için mücadelesini sürdürüyor. Belediyemiz ve İZSU, tüm vatandaşlarımıza kamu hizmeti verdiğinin bilincindedir. Suyun temel bir ihtiyaç maddesi ve insani bir hak olduğunun bilincindedir. Bu yüzden kar amaçlı üretim yapmamaktadır. Gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte suyun ve ulaşımın ücretsiz olmasıyla ilgili siyasi düsturumuzu tekrarlıyoruz. Şunu bir kez hatırlatmak isterim; kamu hizmeti yapan, resmi bir kuruluş olan ve temel ihtiyaç olan suyu üreten, dağıtan ve arıtan İZSU kullandığı elektrik için ‘Sanayi Tesisi Tarifesi’ üzerinden ödeme yapıyor. İZSU, ‘Sanayi Tesisi Tarifesi’ ödememelidir. Bu sadece İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin değil tüm su ve kanalizasyon idarelerinin sorunudur. Merkezi hükümetin değişiklik yapması lazım. Daha önce de söylediğimiz gibi enflasyon frenlenir, girdi maliyetleri düşürülürse, belediyelerin su ve kanalizasyon idarelerine birer ticari işletme muamelesi yapılması uygulamasına son verilirse su ücretlendirmeleri de bu oranda düşürülecektir” diye konuştu.

Görüşmelerin ardından İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2022 Yılı Faaliyet Raporu ve 2022 Yılı Kesin Hesabı oy çokluğuyla kabul edildi.

Anka Haber Ajansı