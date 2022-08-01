Judoda Yunusemre Belediyesi Fırtınası

Judoda Yunusemre Belediyesi Fırtınası

Manisa Yunusemre Belediyesporlu judocular, Sivas'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Türkiye Finalleri'nde 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.

MANİSA, (DHA) - Manisa Yunusemre Belediyesporlu judocular, Sivas'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Türkiye Finalleri'nde 1 altın, 1 bronz madalya kazandı. Yunusemre Belediyespor, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 30-31 Temmuz tarihlerinde Sivas'ta organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Finalleri'nde fırtına gibi esti. Müsabakalarda 1 altın, 1 bronz madalya ile organizasyona damga vuran Yunusemreli judoculardan Emin Levent Yelkenci 55 kilogramda Türkiye şampiyonu olurken, Muharrem İnci de 50 kilogramda üçüncülüğü elde etti.

Yunusemreli judocular elde ettikleri başarıyla Manisa'nın erkeklerde takım halinde Türkiye şampiyonu olmasına önemli bir katkı sağladı. Finallerde zoru başardıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Halil Atmaca, "ANALİG gibi önemli bir organizasyonda Manisa'yı en iyi şekilde temsil ettiğimiz için mutluyuz. Grup eleme ve final sürecinin ardından Manisa'mız erkeklerde takım halinde şampiyon oldu. Birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ederek şampiyonluğa katkı sağlayan tüm sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Her daim destekçimiz olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ediyorum" dedi.

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Judoda Yunusemre Belediyesi Fırtınası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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