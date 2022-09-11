Kaçak Avcılar, Av Koruma Memurunu Öldürdü

Kaçak Avcılar, Av Koruma Memurunu Öldürdü

HATAY'nın Defne ilçesindeki ormanda kaçak avcıların Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nde görevli av koruma memurlarına tüfekle açtığı ateşte Mehmet Ali Koşar (43) hayatını kaybetti, M.A. yaralandı.

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)-HATAY'nın Defne ilçesindeki ormanda kaçak avcıların Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nde görevli av koruma memurlarına tüfekle açtığı ateşte Mehmet Ali Koşar (43) hayatını kaybetti, M.A. yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Kaçak avcılara karşı görev yapan Mehmet Ali Koşar ve mesai arkadaşı M.A.'ya, kimliği belirsiz kaçak avcılar tarafından tüfekle ateş açıldı. Koşar göğsünden vurulurken, M.A. da sol bacağından yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Koşar'ı hayatını kaybettiğini belirledi. M.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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