Kaçarken Sığındığı Mobilya Atölyesinde Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Kaçarken Sığındığı Mobilya Atölyesinde Tabancayla Vurularak Öldürüldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Hasan Çetin (45), kendisini takip eden husumetli olduğu sanılan kişi tarafından sığındığı mobilya atölyesinde tabancayla öldürüldü.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Hasan Çetin (45), kendisini takip eden husumetli olduğu sanılan kişi tarafından sığındığı mobilya atölyesinde tabancayla öldürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Çağrı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen, evli ve 2 çocuk babası Hasan Çetin, aralarında husumet olduğu tahmin edilen kişiyi görünce kaçıp, bir mobilya atölyesine sığındı. Peşinden gelen şüpheli, atölyeye girip Çetin'e ateş etti. Vücuduna 5 mermi isabet eden Hasan Çetin, yaralandı. Şüpheli, park ettiği otomobiline binerek uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yapıp İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Hasan Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mobilya sektöründe işçi olarak çalışan Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Çetin'i öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaçarken Sığındığı Mobilya Atölyesinde Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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