Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadelerinden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İSTANBUL) - AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadelerinden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtuluş hakkında, belediye meclis toplantısında AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadelerinden dolayı, “görevi kötüye kullanma”, “ifade özgürlüğünün engellenmesi” ve “kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi” suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda gözaltına alınan Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili Kurtuluş, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Ahmet Kurtuluş, ifadesinin ardından, adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi, Kurtulmuş'un, "yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza" şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kadıköy Belediye Meclisi'nin 7 Mart'taki toplantısında, konuşma süresi konusunda bir tartışma yaşanmış, tartışma sonrasında 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş'un, AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik bazı ifadeleri sosyal medyaya yansımıştı.

Anka Haber Ajansı

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