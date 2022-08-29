Kadıköy'de Gece Kulübünde Yüksekten Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Kadıköy'de Gece Kulübünde Yüksekten Düşen Kadın Ağır Yaralandı

KADIKÖY'de gece kulübünde eğlenen kadın, birinci kattan yola düşerek ağır yaralandı.

Ozan URAL /İSTANBUL ,(DHA) - KADIKÖY'de gece kulübünde eğlenen kadın, birinci kattan yola düşerek ağır yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde bulunan gece kulübünde yaşandı. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen genç kadın, eğlendiği sırada kulübün birinci katından yola düşerek yaralandı. Yoldan geçenlerin görmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de Gece Kulübünde Yüksekten Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kartal'da Alkollü Sürücü Yayalara Çarptı: 4 Yaralı
Kartal'da Alkollü Sürücü Yayalara Çarptı: 4 Yaralı
Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Tunceli'de Ormanda Örtü Yangını Söndürüldü
Tunceli'de Ormanda Örtü Yangını Söndürüldü
Silivri'de Tarlasından Karpuz Koparanlara Karşı Koyunca Darbedildi
Silivri'de Tarlasından Karpuz Koparanlara Karşı Koyunca Darbedildi
Polis Aracıyla Otomobil Çarpıştı; 1'i Polis 9 Yaralı
Polis Aracıyla Otomobil Çarpıştı; 1'i Polis 9 Yaralı
Zonguldak'ta Otomobil Beton Bariyere Çarptı: 3 Yaralı
Zonguldak'ta Otomobil Beton Bariyere Çarptı: 3 Yaralı
Geminin Kazanında, Tamir Sırasında Patlama: 2 Yaralı
Geminin Kazanında, Tamir Sırasında Patlama: 2 Yaralı