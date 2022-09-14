Kadıköy'de Hafriyat Yüklü Tır Çevre Yoluna Uçtu: 1 Yaralı

Kadıköy'de Hafriyat Yüklü Tır Çevre Yoluna Uçtu: 1 Yaralı

KADIKÖY Fikirtepe'de yan yolda seyir halinde bulunan hafriyat yüklü TIR, İstanbul Çevre Yolu'na uçtu.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY Fikirtepe'de yan yolda seyir halinde bulunan hafriyat yüklü TIR, İstanbul Çevre Yolu'na uçtu. Kazada, TIR sürücüsü Celal Ekşioğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 03.30 sıralarında İstanbul Çevre Yolu Fikirtepe mevkisinde meydana geldi. Yan yolda Yıldırım Sokak üzerinde seyir halindeki Celal Ekşioğlu'nun(31) kullandığı 59 VG 526 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 5 metre yükseklikten İstanbul Çevre Yolu'na uçtu. TIR sürücüsü Celal Ekşioğlu, kazada hafif şekilde yaralandı. Devrilen TIR'da yüklü olan hafriyat ise yola döküldü. Kaza nedeniyle İstanbul Çevre Yolu Edirne istikametinde trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE, KAZMA KÜREKLE TOPRAĞIN ALTINDA SÜRÜCÜYÜ ARADI

Çevreden gelen farklı ihbarlar üzerine TIR'ın sürücüsünün toprak altında kalmış olabileceğini değerlendiren ekipler, araştırma yaptı. Bir ara eline kazma küreği alan itfaiye ekipleri, toprağın altında sürücüyü aradı. Sürücünün TIR devrilmeden atladığı ve hastaneye gittiği belirlendi. Aramalar bu bilgilerin ardından sonlandırıldı.

Öte yandan çevre sakinleri olay yerindeki ekiplerin çalışmalarını film gibi izledi. Trafik akışı uzun bir süre yan yoldan sağlandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, devrilen TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.(DHA)

(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de Hafriyat Yüklü Tır Çevre Yoluna Uçtu: 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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