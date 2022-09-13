Kadıköy’de İşçileri Taşıyan İki Servis Minibüsü Çarpıştı; 1 Yaralı

Kadıköy’de İşçileri Taşıyan İki Servis Minibüsü Çarpıştı; 1 Yaralı

KADIKÖY'de işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Murat SOLAK – Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY'de işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 06.40 sıralarında Kozyatağı Mahallesi, Kadıpaşa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Ersan Ersoy yönetimindeki 34 LCC 877 plakalı servis minibüsü, Kadıpaşa Sokak'tan Hilmi Paşa Sokak'a çıktığı sırada Serkan Mert yönetimindeki 34 LAC 467 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle Serkan Mert'in kullandığı minibüs yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yan yatan minibüsteki yaralı Hande Erikli'yi ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Erikli'nin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle çevrede önlem alırken, sokak bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

"O AN BİR ŞEY DÜŞÜNEMEDİM"

Yan yatan minibüsteki Burak Gülsever, "Gelişini gördüm. O kadar hızlı geliyordu ki, bize çarpmasıyla yola uçtuk. Aracımız yan yattı. Kadın kafasını vurdu. O an bir şey düşünemedim. Şoktayım" dedi.

Kadıköy’de İşçileri Taşıyan İki Servis Minibüsü Çarpıştı; 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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