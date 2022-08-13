Kadıköy'de Kafede Kadın Cinayeti-2

Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ-Ali Kerem BENGİ-İsa ALMACAYIR/İSTANBUL(DHA)-KADIKÖY'de Mihriban Arduç kafede Hakan Asilkan tarafından silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Olay saat 00.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi'ndeki kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye, Mihriban Arduç (63) kafeye gelen Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmalarda, olay yerinde altı adet mermi kovanı buldu.

Şüpheli Hakan Asilkan'ın kafeye gelişi ve kadını vurduktan sonra çevredekilerin panikle etrafa bakarken olay yerinden yürüyerek uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı. Cinayetin nedeni araştırılırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Mihriban Arduç ve Hakan Asilkan'ın bir süredir birlikte yaşadığı öğrenildi.

"KARI KOCA GİBİYDİLER"

Olayla ilgili konuşan Ümit Yıldız "Dün gece saat 00.00 sıralarında oldu. Hakan ağabey ve Mihriban abla çok iyi insanlardı. Hakan Ağabey'den böyle bir şeyi yapmasını beklemezdik. Çok naif bir insandı kendisi, önceden emlakçılık işi yapıyorlardı. Sonradan kafe açtılar. Neden tartıştıklarını bilmiyoruz. Evli değillerdi ama yaklaşık 25 yıldır beraber yaşıyorlardı. Karı koca gibiydiler. Birbirlerini çok seviyorlardı. Hakan Ağabey'in olayı neden yaptığını bilmiyorum. Mihriban ablanın son zamanlarda morali çok bozuktu. Hatta kendisi psikolojim bozuldu diyordu bizlere" dedi

"TEMİZ, DÜRÜST VE İŞLERİNE ÇOK BAĞLI İNSANLARDI"

Arkadaşları Saadet Özcan ise "Temiz, dürüst ve işlerine çok bağlı insanlardı. Benim çok samimi arkadaşlarımdı. Son zamanlarda ikisinde psikolojisi bozuktu. Bu iş yerinde çok bunaldılar. Mihriban abla en son bana Hakanın kendisinden soğuduğunu söyledi. Hakan Ağabey'de beni arayarak o da Mihriban abla için aynı şeyleri söylüyordu. Bende ikiniz de biraz birbirinizden uzaklaşın ve dinlenin biraz dedim. Ben gece 00.30 da haber aldım. Kıskançlık yüzünden olduğunu düşünüyorum. İkisi de birbirinden şüpheleniyordu" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı