Kadıköy’de Metrobüs Yangını

Kadıköy’de Metrobüs Yangını

KADIKÖY Acıbadem Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Ali Kerem BENGİ /İSTANBUL,(DHA)- KADIKÖY Acıbadem Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kendilerini dışarıya atarken, yangın yapılan müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Acıbadem Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüs aracının motor kısmında çıktı. Metrobüsün içi bir anda dumanla dolarken, yolcular kısa sürede dışarıya çıktı. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Kadıköy’de Metrobüs Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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