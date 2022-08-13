Kadıköy’de Öldürülen Mihriban Arduç İçin Eylem

Kadıköy’de Öldürülen Mihriban Arduç İçin Eylem

Kadıköy'de çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, birlikte yaşadığı Hakan Asilkan tarafından silahla vurularak öldürülen Mihriban Arduç için eylem yaptı.

Ali Kerem BENGİ – İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)Kadıköy'de çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, birlikte yaşadığı Hakan Asilkan tarafından silahla vurularak öldürülen Mihriban Arduç için eylem yaptı.

Kadıköy'de Osmanağa Mahallesinde bir kafede 63 yaşındaki Mihriban Arduç, birlikte yaşadığı Hakan Asilkan tarafından silahla vurularak öldürüldü. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 60 kişilik grup, bugün akşam saatlerinde Mihriban Arduç'un öldürüldüğü sokaktaki kafeye yürüyerek eylem yapmak istedi. Sloganlar atarak yürüyen gruptakilerle, çevik kuvvet polisleri arasında arbede yaşandı. Arduç'un öldürüldüğü kafenin önüne gelen gruptakiler, basın açıklaması yaptıktan sonra ayrıldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Kadıköy’de Öldürülen Mihriban Arduç İçin Eylem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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