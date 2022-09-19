Kadıköy'de Yolcu Alan Taksiye Otomobil Çarptı: 2 Yaralı

Ozan URAL/ İSTANBUL ,(DHA)- KADIKÖY'de Bağdat Caddesi üzerinde yolcu almak için duran taksiye, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kadıköy'ün en hareketli caddelerinden Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yolcu almak için duran 34 TED 82 plakalı taksiye, aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 CZY 435 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile taksi, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarparak zincirleme kazaya yol açtı. Kazada taksiye binmeye çalışan yolcu ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan otomobiller ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.(DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı