Kadıköy'de Yolun Karşısına Geçerken Taksinin Çarptığı Yaya Yaralandı

Kadıköy'de Yolun Karşısına Geçerken Taksinin Çarptığı Yaya Yaralandı

KADIKÖY'de yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY'de yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Zühtüpaşa Mahellesi'nde 23 Ağustos Salı günü saat 10.30 sıralarında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan kadına hızla gelen taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yayaya taksinin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçerken bir otomobil sürücüsünün kadına yol verdiği, ardından sağ şeritten hızla gelen taksinin çarptığı anlar yer alıyor. Kadının savrularak yere düştüğü görülüyor.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kadıköy'de Yolun Karşısına Geçerken Taksinin Çarptığı Yaya Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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