Kadim Durmaz: “Köyler İçin Özel Bir Politika Geliştireceğiz”

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Zile ve Turhal’da köyleri ziyaretinin ardından; “Köylerde eskiden üretimde olan, hayvancılık yapan çoğu yurttaş kahvelerde oturur hale gelmiş. Köylü ineğini, traktörünü kaybetmiş. Süt fiyatlarının sürekli artışı, yüksek enflasyon ve artan maliyetler köylüyü ne yazık ki üretemez hale getirmiş. Üretimim merkezi köyleri âtıl hale getiren bu iktidarın yanlış politikalarıdır. Köy tüzel kişiliğini değiştirerek köyleri gerileten, köy okullarını, sağlık ocaklarını kapatan bu ikt

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Zile ve Turhal’da köyleri ziyaretinin ardından; “Köylerde eskiden üretimde olan, hayvancılık yapan çoğu yurttaş kahvelerde oturur hale gelmiş. Köylü ineğini, traktörünü kaybetmiş. Süt fiyatlarının sürekli artışı, yüksek enflasyon ve artan maliyetler köylüyü ne yazık ki üretemez hale getirmiş. Üretimim merkezi köyleri âtıl hale getiren bu iktidarın yanlış politikalarıdır. Köy tüzel kişiliğini değiştirerek köyleri gerileten, köy okullarını, sağlık ocaklarını kapatan bu iktidara karşı köyler için özel bir politika geliştireceğiz” dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, seçim çalışmalarını köy ziyaretleri ile sürdürdü. Tokat’ın Zile ve Turhal ilçelerindeki 14 köyü ziyaret eden Durmaz, “Köylerimiz üretimin, tarım ve hayvancılığın, sebze ve meyveciliğin ana vatanıdır. Köylerimizi geliştirmeden, köylüye yaşanabilir bir alan yaratmadan kalkınmadan söz edilemez” dedi. Köylere ulaşımın zorluğunu vurgulayan Durmaz, şunları söyledi:

“Sürekli duble yollarla övünen iktidar ne yazık ki köy yollarına hiç uğramamış. Köylüler hastasını doktora yetiştiremiyor, cenazesini gününde köyüne götüremiyor. Neden? Çünkü köylere giden yollar bozuk. Bu çağda hala yol sorunu devam eden köylerde genç kalmamış. İşsizlik, üretimsizlik gençleri köyden kente göçe zorunlu bırakmış. Köylerde geçinemeyen halk ne yazık ki doğduğu toprakları terk ediyor. İşte bu yüzden Tokat göç şampiyonu.

Köylerde eskiden üretimde olan, hayvancılık yapan çoğu yurttaş kahvelerde oturur hale gelmiş. Köylü ineğini, traktörünü kaybetmiş. Süt fiyatlarının sürekli artışı, yüksek enflasyon ve artan maliyetler köylüyü ne yazık ki üretemez hale getirmiş. Üretimim merkezi köyleri âtıl hale getiren bu iktidarın yanlış politikalarıdır. Köy tüzel kişiliğini değiştirerek köyleri gerileten, köy okullarını, sağlık ocaklarını kapatan bu iktidara karşı köyler için özel bir politika geliştireceğiz.

Az kaldı Millet İttifakının iktidarında; köylerde kooperatifleşmeyi teşvik edecek, tarımsal ve hayvansal ürününü işleyerek değer katacak kooperatiflerin kuracakları işletmelere yatırım ve işletme aşamalarında hibe, uygun koşullu kredi imkânları, vergi ve prim desteği sağlayacağız. Yol sorunu köylerin kaderi değil! Asfaltı olmayan köy kalmayacak! Köylerin altyapı sorununu acilen çözeceğiz. Büyükşehir Yasası’yla mahalleye dönüştürülen köylere tüzel kişiliklerini iade edeceğiz. Köy okullarını, köylerdeki sağlık ocaklarını yeniden açacağız. Muhtarlık Temel Kanunu’nu çıkaracağız. Köylerimizde sosyal yaşam alanları kuracağız. Köy okulları ve sağlık ocaklarını yeniden açacağız. Ziraat Mühendisi, veteriner hekim, ziraat teknikeri gibi en az bir teknik personeli üretim desenine göre bir köyden sorumlu tutacağız. Köylerde istihdamı, tarım ve hayvancılığı yeniden canlandıracağız. Atamızın köylü milletin efendisindir sözünün gereği olarak köyleri kalkındıracağız.”

Anka Haber Ajansı