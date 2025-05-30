Kadim Durmaz: "Süt Üreticileri Üretimden Vazgeçme Noktasına Gelmiştir"

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "Süt üreticileri artan maliyetler ve düşük alım fiyatları nedeniyle üretimden vazgeçme noktasına gelmiştir" dedi. Durmaz, süt üreticilerinin sorunlarını TBMM gündemine taşıyarak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "Süt üreticileri artan maliyetler ve düşük alım fiyatları nedeniyle üretimden vazgeçme noktasına gelmiştir" dedi. Durmaz, süt üreticilerinin sorunlarını TBMM gündemine taşıyarak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Durmaz, yüksek girdi maliyetleriyle baş etmeye çalışan üreticinin tavsiye süt fiyatlarının uygulanmamasıyla da ayrı bir mağduriyet yaşadığını belirtti. Durmaz, üreticinin zarar ettiği için hayvanlarını kesime gönderdiğini, üretimden çekildiğini ve kırsal kalkınmanın risk altına girdiğini vurguladı.

"Çiğ süt yem paritesinin 1,28’e kadar düşmesi, sürdürülebilir üretimi tehdit ediyor"

Durmaz, çiğ süt yem paritesine ilişkin sunduğu verilerde, "Çiğ süt yem paritesi, 2025 Nisan ayında 1,28'e düşerek üreticinin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. 16 protein süt yemi 2024 yılında 400 lira iken, 2025 yılında 600 liraya yükselmiştir. 19 protein süt yemi 2024'te 550 lira civarındayken, 2025'te 720, 740 lira aralığına çıkmıştır" ifadesini kullandı.

Durmaz, üreticinin farklı girdi maliyetlerine ilişkin, "Elektrik fiyatlarına 2024-2025 yılları arasında yüzde 63 oranında zam yapılmıştır. Kuru yonca fiyatı kilogram başına 2023'te 2 lira 23 kuruş, 2024'te 2 lira 60 kuruş, 2025'te ise 3 lira 39 kuruşa yükselmiştir. Üstelik piyasadaki fiili fiyatlar bu rakamların da üzerindedir" dedi.

"Girdi destekleme politikası oluşturulması planlanmakta mıdır"

Durmaz, 2024-2025 döneminde süt yeminin yüzde 60, yoncanın yüzde 400, elektriğin yüzde 63 zamlandığını aktardı. Durmaz'ın, Bakan Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergedeki sorular şöyle:

"Ulusal Süt Konseyi tarafından 2025 yılı için belirlenen 17 lira 15 kuruşluk çiğ süt tavsiye fiyatının birçok bölgede uygulanmadığı, süt üreticilerine 12, 14 lira gibi fiyatlarla ödeme yapıldığı Bakanlığınıza ulaşmış mıdır? Bu konuda denetim yapılmakta mıdır? Varsa fiyatlara uymayan alıcılar hakkında ne tür yaptırımlar uygulanmıştır?

Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan 15 lira 60 kuruşluk üretim maliyeti ve 1,28 çiğ süt yem paritesi dikkate alındığında üreticinin zarar ettiği açıktır. Bu üretim kaybının önlenmesi adına Bakanlığınız kısa vadede üreticiye yönelik nasıl bir destek planı yapmaktadır?

Girdi destekleme politikası oluşturulması planlanmakta mıdır?

Çiğ süt fiyatında yaşanan bölgesel farklılıklar nasıl izlenmektedir? Süt üreticilerinin zarar etmemesi için taban fiyat uygulamasına geçilmesi düşünülmekte midir?"

Anka Haber Ajansı