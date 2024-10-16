Kadın Cinayetlerine İlişkin Açıklamaları Tepkilere Neden Olan Ak Partili Latif Aydemir Partisinden İstifa Etti

(İZMİR)- Kadın cinayetlerine ilişkin açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen AK Partili İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Latif Aydemir, "sözlerinin çarpıtıldığını" belirterek, ‘zarar görmemesi’ adına partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısının birinci bileşiminde AK Partili Meclis Üyesi Latif Aydemir’in “Hanımlarımızı, kadınlarımızı tenzih ediyorum ama… Bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur” sözleri kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Açıklamaları nedeniyle partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Aydemir, partisinin zarar görmemesi için istifa ettiğini açıkladı. Aydemir, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, 14/10/2024 tarihli İzmir Büyükşehir Meclisi’ndeki konuşmamın çarpıtılarak partime ve şahsıma zarar vermek amacıyla yapılan paylaşımlar üzerine kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Üç kızımla birlikte üyesi olduğum parti, dernek ve yardım kuruluşlarıyla kadının toplumsal hayatta var olması ve yüceltilmesi adına mücadele ettim. Yıllar süren bu mücadelemin, çarpıtılan sözlerim nedeniyle zarar görmesinden dolayı derin üzüntü içindeyim. Mecliste sarf ettiğim sözlerin amacı dışında basına servis edilerek toplumda yanlış bir algı yaratılmıştır. Konuşmamda asıl vurgulamak istediğim husus, şiddet ve cinayet olaylarının önlenmesi adına ölüm ve ölüme sebebiyet veren olguların ve zihniyetin irdelenmesi gerektiğiydi. Kadınları tenzih ederek yaptığım konuşmada asıl dikkat çekmek istediğim, 6284 sayılı yasanın yanlış uygulanması sonucu oluşan mağduriyetlerdi. Yanlış anlaşılan cümlemden dolayı kamuoyundan özür diler, bu vesileyle 2002 yılından beri her kademesinde görev aldığım Adalet ve Kalkınma Partisi’nden, partimin zarar görmemesi adına istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim."

Anka Haber Ajansı