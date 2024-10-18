Kadın Ve Çocuk Cinayetleri... Chp Edirne Milletvekili Yazgan: "Eğitimle, Yasalarla Bu İşi Çözemiyoruz"

Edirne’de kadın muhtarlar ülkedeki kadın ve çocuk cinayetlerinin önlenmesi için tedbir alınmasını talep etti. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, "İktidarın politikaları yüzünden eğitimde Avrupa’nın en sonuncusuyuz. Dünyanın belki son 20 ülkesi içerisine girdik. Eğitimle, yasalarla bu işi çözemiyoruz" dedi.

(EDİRNE) - Edirne’de kadın muhtarlar ülkedeki kadın ve çocuk cinayetlerinin önlenmesi için tedbir alınmasını talep etti. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, "İktidarın politikaları yüzünden eğitimde Avrupa’nın en sonuncusuyuz. Dünyanın belki son 20 ülkesi içerisine girdik. Eğitimle, yasalarla bu işi çözemiyoruz" dedi.

Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneği kadın üyeleri, Zübeyde Hanım büstü önünde basın açıklaması yaparak ülkedeki kadın ve çocuk cinayetlerine tepki gösterdi. Basın açıklamasına CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da destek verdi. Yazgan, açıklamasında yasaların caydırıcı olması gerektiğini söyledi.

"Yasaların caydırıcı olmasını istiyoruz"

Yazgan, şunları kaydetti:

"İktidarın politikaları yüzünden eğitimde Avrupa’nın en sonuncusuyuz. Dünyanın belki son 20 ülkesi içerisine girdik. Eğitimle, yasalarla bu işi çözemiyoruz. Artık bu saatten sonra adalet istiyoruz. Yasaların caydırıcı olmasını istiyoruz. Bu caydırıcı yasalar sayesinde bunların önüne geçmek ancak bu şekilde etkili olacaktır. Eğitim politikasının da Edirne'miz gibi insanların bir birini eğittiği, güzel yarınların oluşması için ülke çapında yeniden revize edilmesini istiyoruz."

"Derhal gerekli tedbirlerin alınmasını önemle arz ediyoruz"

Şükrüpaşa Mahalle Muhtarı Esra Akgün Yılmaz da şunları söyledi:

"Türk toplumunun aile yapısı ne kadar sağlam olursa toplum o kadar güçlü olur. Bizler Sıla ve Narin bebeklerin ölmemesini istiyoruz. Petek, İkbal, Ayşenur ve nice kadınlarımızın ölmemesini istiyoruz. Edirnemizin tüm muhtarları olarak benzer acıların tekrar yaşanmaması için derhal gerekli tedbirlerin alınmasını önemle arz ediyoruz."

Basın açıklamasının sonunda muhtarlar Zübeyde Hanım büstüne çiçek bıraktı.

Anka Haber Ajansı