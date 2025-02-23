Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar: “Bir Yıl Geçmeden 600 Milyon Lira Yatırım Yaptık”

CHP Osmaniye İl ve İlçe Örgütleri, önceki dönem CHP Belediye Başkan adayı Serkan Karayiğit’in düzenlediği birlik beraberlik ve dayanışma yemeğinde bir araya geldiler. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yemekli toplantıda konuşan Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, ilçede bir yıl geçmeden projelerinin yüzde 40’ını tamamladıklarını belirterek “309 milyon TL civarında bir borç ödeyip, 600 milyon liraya yakın yatırımda bulunduk” dedi.

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye İl ve İlçe Örgütleri, önceki dönem CHP Belediye Başkan adayı Serkan Karayiğit’in düzenlediği birlik beraberlik ve dayanışma yemeğinde bir araya geldiler. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yemekli toplantıda konuşan Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, ilçede bir yıl geçmeden projelerinin yüzde 40’ını tamamladıklarını belirterek “309 milyon TL civarında bir borç ödeyip, 600 milyon liraya yakın yatırımda bulunduk” dedi.

CHP Osmaniye İl ve İlçe Örgütleri, önceki dönem CHP Osmaniye Belediye Başkan adayı Serkan Karayiğit’in düzenlediği birlik beraberlik ve dayanışma yemeğinde bir araya geldi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yemekte eski CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Salgut ve çok sayıda partili katıldı.

Yemek öncesi konuşma yapan Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, şunları söyledi:

“Ülkemiz çok zor bir süreç içerisinde. Maalesef bazen bu sürecin ne kadar zor olduğunu gözlemleyemiyoruz. Bunu burada şu şekilde ifade etmek isterim ki Türkiye’nin nüfusunun yüzde 60’nı 414 tane belediye ile artık Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor ve bunu sosyal, eşit, adil bir belediyecilik zihniyeti ile yönetiyor. Öncelikle bunu herkese aktarmalıyız. Şunu bu kürsüden bir kere iletmek istiyorum; Partinin öz evladı, yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'nin kağıdının üzerinde imzası olan değil, parti için bir can, bir kan getirebilen , parti için zihin yoran beyin yoran kişilerdir ve bunun takdirini yüce Türk milleti verir.

"652 milyon lira borç ile Kadirli Belediyesi çıkmazdaydı"

Kadirli’de sosyal belediyecilik üzerine birçok proje ve program içerisindeyiz. 26 projeden değerlendirdiğimiz Kadirli’nin 5 yılının neredeyse bir yıl geçmeden yüzde 40 projesini tamamlamış bulunmaktayız. Ama nasıl tamamlamış bulunmaktayız. 652 milyon lira borç ve üzerine vergi dairesi ve SGK borçlarını da dahil ettiğimiz zaman çıkmaz bir ekonomik yapıya sahip olan Kadirli Belediyesi'ni çokça rahatlattık. 309 milyon TL civarında bir borç ödeyip, 600 milyon liraya yakın yatırımda bulunduk. Kent lokantaları açtık. Asfalt plenti açtık. Yeşil alanlar oluşturduk. İstihdam sağlayacak projelere imza atacağız demiyorum, şimdi attık devamını atacağız diyorum. Genel Başkanımız 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra mikrofonu eline aldığında duygusal bir ses tonuyla "Gençlerimiz zihninde bavullarını toplamıştı bu seçimi bekliyorlardı. Bu seçimi kazandık ama onlar bavullarını daha boşaltmadılar bir sonra ki genel seçimleri bekliyorlar" demişlerdi. Gençlerimiz de yaşlılarımız da emeklilerimiz de bir sonraki genel seçimi bekliyor. O genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını karış karış dokuyarak o gençlerimize ‘burası sizin eviniz dedirteceğiz’. Hep beraber başaracağız.”

Anka Haber Ajansı