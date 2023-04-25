Kadirli'de Doludan Zarar Gören Mısır Üreticisi: "1 Senelik Emeğimiz Boş. Bu Yağmur, Dolu Mahvetti Bizi"

CHP Osmaniye Milletvekili Adayı Asu Kaya Gedik, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doludan zarar gören mısır üreticisini ziyaret etti. Üretici Fatih Koca, "Çiftçinin bir yıllık emeği aha burada gözüktüğü gibi boş yani bir senemiz boş. Özellikle bu yağmur, dolu mahvetti bizi" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

CHP Osmaniye Milletvekili Adayı Asu Kaya Gedik, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doludan zarar gören mısır üreticisini ziyaret etti. Üretici Fatih Koca, "Çiftçinin bir yıllık emeği aha burada gözüktüğü gibi boş yani bir senemiz boş. Özellikle bu yağmur, dolu mahvetti bizi" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan dolu yağışında bazı köylerde tarlalarda ekili mısırlar zarar gördü. CHP Osmaniye Milletvekili Adayı Asu Kaya Gedik, Çukurköprü köyünde mısır üreticisi Fatih Koca'yı ziyaret etti. Asu Kaya Gedik, "Kadirli’deki bu çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz" dedi.

"BU SENE BOŞA ÇALIŞMIŞ OLACAĞIZ"

Üretici Fatih Koca, yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

"Etkilenen alan, Çukurköprü, Altköprü, Aşağıçiyanlı bu Kozan'ın köyleri. Özellikle hasar bu arada daha çok. Mısırlarımız 8-9 yaprak, TARSİM yaptırdık. TARSİM gelse bile buna bir hasar vermiyor. Küçükken hasarın kendini toparlama imkanı oluyor diyor. Süt oluşumunda hasar veriyor, bu aşamada hasar vermiyor. Yani boşa sigorta yaptırmış oluyoruz biz. Yani şimdi şu mısır en azından yüzde 70 hasar var. Geçen sene de yaşandı o zaman da karşılamadı. Bu sene boşa çalışmış olacağız, tekrar ekme imkanımız da yok, yani ekilse bile zaten verim de alamayacağız. Ekme imkanı zaten hiç bitti. Bir daha ektiğimiz zaman zaten boş yani verim alamayacağız.

"ÇİFTÇİNİN 1 YILLIK EMEĞİ BOŞ"

Geçen seneki şeye göre konuşuyoruz mesela bu Aşağı Tozlu, Tekeli köylerinde dolu olayı oldu orada hiçbir arkadaş TARSİM'den faydalanamadı. Belki bu Tarım Kredi Ziraat Bankası'na olan kredilerinde ertelendi ama o da bir çözüm değil. Mesela 1600- 1700 kilogram alınıyordu geçen sene 600- 800 kilo arası aldılar. 1 tondan aşağısı yani 1200 kilonun üzerinde masrafı var. Yani 1200 kilonun üzerinde bir şey alabilirsek kar olacak. Yani çiftçinin bu saydığım 5-6 köyün, çiftçinin bir senelik kazancı boşa gitmiş oluyor. Yani şimdi şuna bakarsanız yaprakta yüzde yüz hasar var, sağlam mısır yok ama TARSİM geldiği bu yaprağını sayıyor. Yani şimdi ben de sigorta yaptırdım ama hasar ihbarında bulunmayı bile düşünmüyorum çünkü geldiği zaman da bir şey vermeyecek. Yani çiftçinin bir yıllık emeği aha burada gözüktüğü gibi boş yani bir senemiz boş. Özellikle bu yağmur, dolu mahvetti bizi.

"DEVLETİMİZDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Devletimizden, Tarım Bakanlığı'mızdan çiftçilere ne yapabiliyorlarsa ellerinden ne geliyorlarsa yardımlarını bekliyoruz. İnsanın kolları olmadığı zaman bir iş yapabilir mi, yapamaz. Mısırın da kolları damarları bu, çürümüş vaziyette. Yani şu verim verse de bir şey çıkmaz. Yani bir senelik emeğimiz boş. Aşağıçiyanlı, Kiremitli, Çukurköprü, Akköprü, bu Kozan'ın köylerinden tarafta, o tarafta da daha çok. Özellikle Kadirli bölgesinde bu 5-6 köy şimdi şu anda bizim bildiğimiz ama başka köylerde var yok onu bilemiyorum benim gördüğüm yer bunlar. Gübre atamadık çünkü önce kuraklık vardı tam gübre atacak aşamaya gelmişti hatta bazı arkadaşlardan atanlar da oldu. Gübre de pahalı zaten attığımız gübre de bu aşırı yağıştan dolayı, sel olduğundan dolayı, gübrenin azotu da tarladan dışarı çıktı. Yani bitki şu anda boş bekliyor."

CHP Milletvekili Adayı Asu Kaya Gedik da "Kadirli’deki bu çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz" dedi.

Anka Haber Ajansı