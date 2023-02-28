Kaftancıoğlu, Adıyaman'da: "Ey Saraydakiler, Bu Çocuklar Har(A)çlık Değil Gelecek İstiyorlar"

Kaftancıoğlu, Adıyaman'da: "Ey Saraydakiler, Bu Çocuklar Har(A)çlık Değil Gelecek İstiyorlar"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘helallik’ istediği deprem bölgesi Adıyaman’da depremzede çocuklara para dağıtmasıyla ilgili "Ey saraydakiler, ey saray şürekası, bu çocuklar, çocuklarımız; paranın geçmediği Adıyaman’da har(a)çlık değil huzurlu bir gelecek istiyor" paylaşımını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘helallik’ istediği deprem bölgesi Adıyaman’da depremzede çocuklara para dağıtmasıyla ilgili "Ey saraydakiler, ey saray şürekası, bu çocuklar, çocuklarımız; paranın geçmediği Adıyaman’da har(a)çlık değil huzurlu bir gelecek istiyor" paylaşımını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün 6 Şubat depremlerinin büyük yıkım ve can kaybına yol açtığı kentlerden Adıyaman'a giderek hem partisinin koordinasyon merkezini ziyaret etti hem de depremzedelerle görüştü.

Depremzede çocuklarla çektirdiği bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşan Kaftancıoğlu, paylaşımına şu notu düştü:

"Eyyy saraydakiler, eyyy saray şürekası, bu çocuklar, çocuklarımız; paranın geçmediği Adıyaman’da Har(a)çlık değil huzurlu bir gelecek ve depremlerde akrabaları, arkadaşları öğretmenleri ölmesin istiyor!"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Adıyaman'ı ziyareti sırasında depremzede çocuklara para dağıtmıştı.

Anka Haber Ajansı

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