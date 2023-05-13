Kaftancıoğlu, Aradığı Kararsız Seçmeni İkna Etti. Kararsız Seçmen: "Oyumu Kılıçdaroğlu'na Vereceğim"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçimlere saatler kala bir kararsız seçmeni aradı. Kaftancıoğlu'yla konuşan seçmen ikna oldu ve "Oyumu Kılıçdaroğlu'na vereceğim" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçimlere saatler kala bir kararsız seçmeni aradı. Kaftancıoğlu'yla konuşan seçmen ikna oldu ve "Oyumu Kılıçdaroğlu'na vereceğim" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim güvenliğine yönelik hazırlıkları sürdürürken kahve molasında İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Ali Gökçek, İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Ezgi Pekşen ve İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Oğuz Kemal Yakar ile bir araya gelip kararsız bir seçmen ile görüntülü görüşme yaptı. Kaftancıoğlu ve beraberindekilerle bir süre sohbet eden seçmen kararını netleştirerek "Oyum Kılıçdaroğlu'na" dedi.

Kaftancıoğlu görüşme sonrası seçmenlere seslenerek şunları söyledi:

"Sevgili gençler, kadınlar, vatandaşlarımız "Yarın bir oy Bay Kemal'e bir oy da Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyorum. Bu şekilde biz memlekete baharı getirmekle kalmayıp, o çözülemez zannettiğiniz bütün sorunları akılla, ahlakla, adaletle çok kısa sürede çözmek için çalışacağız."

Görüşmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Kaftancıoğlu, "Genç adaylarımızla buluştuk, siz gençleri ve yarınlarımızı konuştuk… Gençliklerinin enerjisinin güzel memleketimizi sarması dileğiyle… CHP’nin gençleri de Meclis'e çok yakışacak! 1 Oy Bay Kemal’e 1 Oy CHP’ye" mesajını ekledi.

Anka Haber Ajansı