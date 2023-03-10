Kaftancıoğlu, Dp İstanbul İl Yöneticileriyle Bir Araya Gelerek Seçim Sürecine Dair Değerlendirmelerde Bulundu

Kaftancıoğlu, Dp İstanbul İl Yöneticileriyle Bir Araya Gelerek Seçim Sürecine Dair Değerlendirmelerde Bulundu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Demokrat Parti (DP) İstanbul İl Başkanı Ekrem Arda ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Demokrat Parti (DP) İstanbul İl Başkanı Ekrem Arda ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, DP İstanbul İl Başkanı Ekrem Arda ve Yönetim Kurulu üyelerini CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda ağırladı. CHP İstanbul İ Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki parti il yöneticilerinin seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulundukları bildirildi. Yapılan paylaşım şöyle:

"Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ve Yönetim Kurulu üyeleri; İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu’nu il merkezimizde ziyaret etti. Ziyarette seçim sürecine dair karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu."

Anka Haber Ajansı

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